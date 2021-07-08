Пожар на заводе

Пожар вспыхнул в Минске по адресу улица Социалистическая, 2а. Там расположен автомобильный завод.

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Возгорание произошло внутри склада смазки. Поэтому, как заметно из видео, наблюдалось сильное задымление.

Смотрите видео с места пожара: видео Onliner Stock

Спасатели с места передавали, что дыма было так много, что его можно было заметить из окрестностей. Они также проводили разведку на наличие пострадавших.



Пожар в Минске / Фото Realt.onliner.by

Последствия пожара