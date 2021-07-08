Пожежа на заводі

Пожежа спалахнула у Мінську за адресою вулиця Соціалістична, 2а. Там розташований автомобільний завод.

Увага Евакуювали людей з ТЦ "Караван" у Харкові: повідомили про небезпеку

Займання сталося всередині складу мастила. Тому, як помітно з відео, спостерігалося сильне задимлення.

Дивіться відео з місця пожежі: відео Onliner Stock

Рятувальники з місця передавали, що диму було настільки багато, що його можна було помітити з околись. Вони також проводили розвідку на наявність постраждалих.


Пожежа в Мінську / Фото Realt.onliner.by

Наслідки пожежі

  • Станом на 16:09 пожежу вже ліквідували білоруські рятувальники. Повідомлення про інцидент надійшов о 16:05.
  • Вогонь охопив 100 квадратних метрів.
  • Постраждалих чи загиблих в результаті інциденту, на щастя, немає.