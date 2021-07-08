Пожежа на заводі
Пожежа спалахнула у Мінську за адресою вулиця Соціалістична, 2а. Там розташований автомобільний завод.
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Займання сталося всередині складу мастила. Тому, як помітно з відео, спостерігалося сильне задимлення.
Дивіться відео з місця пожежі: відео Onliner Stock
Рятувальники з місця передавали, що диму було настільки багато, що його можна було помітити з околись. Вони також проводили розвідку на наявність постраждалих.
Пожежа в Мінську / Фото Realt.onliner.by
Наслідки пожежі
- Станом на 16:09 пожежу вже ліквідували білоруські рятувальники. Повідомлення про інцидент надійшов о 16:05.
- Вогонь охопив 100 квадратних метрів.
- Постраждалих чи загиблих в результаті інциденту, на щастя, немає.