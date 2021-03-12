Во Фремонте, что в Калифорнии, произошло возгорание на заводе Tesla. О раненых пока не сообщают. Вероятно, что вспыхнула та часть предприятия, которую еще строят.

Тушили огонь, как и пожарные, так и сами работники. Они использовали для этого песок.

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Это не первый пожар на заводе во Фремонте

Пока представители завода не сообщат, повлияет ли инцидент на производство.

Это уже не первый пожар на заводе Tesla во Фремонте. Предыдущий раз огонь вспыхнул в 2018 году. Тогда в одном из ангаров загорелся картон, который направили на переработку. Тогда пострадавших тоже не было и значительных повреждений предприятие не понесло.

В конце февраля предприятие временно прекращало работу

Отметим, это основной завод сборки автомобилей Tesla в США. В настоящее время компания строит второй – в Остине, штат Техас. В конце февраля предприятие во Фремонте закрывали на несколько дней – из-за отсутствия деталей.

Смотрите видео пожара: