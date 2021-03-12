У Фремонті, що у Каліфорнії, сталось займання на заводі Tesla. Про поранених наразі не повідомляють. Ймовірно, що спалахнула та частина підприємства, яку ще споруджують.

Гасили вогонь, як і пожежники, так і самі працівники. Вони використовували для цього пісок.

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Це не перша пожежа на заводі у Фремонті

Поки представники заводу не повідомлять, чи вплине інцидент на виробництво.

Це вже не перша пожежа на заводі Tesla у Фремонті. Попередній раз вогонь спалахнув у 2018 році. Тоді в одному з ангарів зайнявся картон, який направили на переробку. Тоді постраждалих теж не було та й значних пошкоджень підприємство не зазнало.

Наприкінці лютого підприємство тимчасово припиняло роботу

Зазначимо, це основний завод збірки автомобілів Tesla у США. В даний час компанія будує другий – в Остіні, штат Техас. Наприкінці лютого підприємство у Фремонті закривали на кілька днів – через відсутність деталей.

Дивіться відео пожежі: