На северо-востоке Москвы 29 июня вспыхнул масштабный пожар – горят четыре квартиры. Очевидцы слышали перед началом возгорания взрыв. Пока удалось спасти пятерых человек.

Черный густой дым идет из 4 окон на улице Проходчиков в Москве, сообщили в телеграм-канале Mash.

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По словам очевидцев, перед началом пожара они слышали взрыв. Вероятно, он раздался из одной из горящих квартир.

На место сразу выехали спасатели.

В телеграме агентства "Москва" пишут, что открытый огонь вырывается из нескольких окон третьего этажа. На четвертом этаже люди просят о помощи.

По предварительной информации, горят четыре квартиры. Площадь пожара составляет примерно 70 квадратных метров.

Спасатели приступили к тушению и эвакуации людей. Пока удалось спасти пятерых местных жителей.

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