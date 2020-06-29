На північному сході Москви 29 червня спалахнула масштабна пожежа – горять чотири квартири. Очевидці чули перед початком загоряння вибух. У результаті одна людина загинула, семеро постраждали. Рятувальники продовжують пошуки.

Пожежа у будинку в Москві

Чорний густий дим йде з 4 вікон на вулиці Прохідників у Москві, повідомили у телеграм-каналі Mash.

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За словами очевидців, перед початком пожежі вони чули вибух. Ймовірно, він пролунав з однієї з квартир, яка горить.

На місце одразу виїхали рятувальники.

У телеграмі агентства "Москва" пишуть, що відкритий вогонь виривається з декількох вікон третього поверху. На четвертому поверсі люди просять про допомогу.



За попередньою інформацією, горять чотири квартири. Площа пожежі становить приблизно 70 квадратних метрів. Рятувальники приступили до гасіння та евакуації людей.

Є жертва та постраждалі

У пожежі загинула одна людина та ще семеро постраждали, повідомляє телеграм-канал Baza.

Там також додають, що кількість потерпілих може збільшитися. Адже пожежники наразі не загасили вогонь. Тому не всі квартири вдалося оглянути.

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