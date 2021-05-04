В Житомире дотла сгорела квартира: во время пожара погиб 81-летний мужчина – фото, видео
На Богунии в Житомире дотла сгорела двухкомнатная квартира в пятиэтажке. Это произошло вечером 3 мая примерно в 20:30.
Источник:ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области
Чтобы попасть внутрь задымленного помещения, спасатели использовали специальные аппараты. Одна из комнат была полностью в огне.
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Детали пожара в Житомире
Пожарные тушили пожар двумя группами: одна пыталась потушить огонь через балкон с помощью лестницы, другая – зашла с лестничной клетки.
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Во время тушения, спасатели нашли тело 81-летнего мужчины. Вероятно, он хотел спастись и пытался дойти до балкона, но не смог.
Также в квартире нашли женщину 1940 года рождения. Ее эвакуировали и передали во вторую городскую больницу с диагнозом – отравление продуктами горения.
Пожар в Житомире / Фото ГУ ГСЧС Украины
Квартира сгорела дотла / Фото ГУ ГСЧС Украины
Во время пожара погиб мужчина / Фото ГУ ГСЧС Украины
Пожар на Богунии произошел вечером 3 мая / Фото ГУ ГСЧС Украины
Огонь уничтожил домашнее имущество, мебель и отделку стен квартиры. За час пожар ликвидировали.
Сейчас окончательные обстоятельства возгорания устанавливают специалисты. Но вероятно, пожар мог произойти из-за короткого замыкания электробытового прибора.
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