На Богунии в Житомире дотла сгорела двухкомнатная квартира в пятиэтажке. Это произошло вечером 3 мая примерно в 20:30.

Чтобы попасть внутрь задымленного помещения, спасатели использовали специальные аппараты. Одна из комнат была полностью в огне.

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Пожарные тушили пожар двумя группами: одна пыталась потушить огонь через балкон с помощью лестницы, другая – зашла с лестничной клетки.

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Во время тушения, спасатели нашли тело 81-летнего мужчины. Вероятно, он хотел спастись и пытался дойти до балкона, но не смог.

Также в квартире нашли женщину 1940 года рождения. Ее эвакуировали и передали во вторую городскую больницу с диагнозом – отравление продуктами горения.



Пожар в Житомире / Фото ГУ ГСЧС Украины



Квартира сгорела дотла / Фото ГУ ГСЧС Украины



Во время пожара погиб мужчина / Фото ГУ ГСЧС Украины



Пожар на Богунии произошел вечером 3 мая / Фото ГУ ГСЧС Украины

Огонь уничтожил домашнее имущество, мебель и отделку стен квартиры. За час пожар ликвидировали.

Сейчас окончательные обстоятельства возгорания устанавливают специалисты. Но вероятно, пожар мог произойти из-за короткого замыкания электробытового прибора.

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