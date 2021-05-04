На Богунії в Житомирі вщент згоріла двокімнатна квартира у п'ятиповерхівці. Це сталось ввечері 3 травня приблизно о 20:30.

Аби потрапити всередину задимленого приміщення, рятувальники використовували спеціальні апарати. Одна з кімнат була повністю в вогні.

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Деталі пожежі в Житомирі

Вогнеборці гасили пожежу двома групами: одна намагалась потушити вогонь через балкон за допомогою драбини, інша – зайшла зі сходової клітки.

Чоловік – загинув, його жінку врятували

Під час гасіння рятувальники знайшли тіло 81-річного чоловіка. Ймовірно, він хотів врятуватись і намагався дійти до балкону, але не зміг.

Також у квартирі знайшли жінку 1940 року народження. Її евакуювали та передали у другу міську лікарню з діагнозом – отруєння продуктами горіння.



Пожежа в Житомирі / Фото ГУ ДСНС України



Квартира згоріла вщент / Фото ГУ ДСНС України



Під час пожежі загинув чоловік / Фото ГУ ДСНС України



Пожежа на Богунії сталась ввечері 3 травня / Фото ГУ ДСНС України

Вогонь знищив домашнє майно, меблі та оздоблення стін квартири. За годину пожежу ліквідували.

Наразі остаточні обставини займання встановлюють фахівці. Але ймовірно пожежа могла статись через коротке замкнення електропобутового приладу.

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