Пожар из-за неисправной электропроводки: как избежать трагедии – советы

В 2019 году ежедневно вспыхивали 300 пожаров. Чаще всего, утверждают специалисты, причиной становится неисправная электропроводка. Как избежать трагедии, и что стоит знать о современной электросети – читайте далее.

Одним из самых масштабных пожаров в 2019 году считают трагедию в Одесском колледже. Тогда погибли 16 человек, еще более 30 человек получили серьезные травмы и ожоги.

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Что известно о пожаре в Одесском колледже?Пожар произошел 4 декабря 2019 года около 10:00 на улице Троицкой в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Огонь вспыхнул на 3 этаже 6-этажного корпуса. Людей из здания эвакуировали, однако спасти удалось не всех. В результате пожара погибли 16 человек.



Первой жертвой стала студентка колледжа, 17-летняя Ксения Бабенко. 7 декабря в больнице умер спасатель Сергей Шатохин, у него были тяжелые травмы. Количество пострадавших возросло до 30 человек, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.

Почему случается возгорание

Каждая проводка рассчитана на определенную нагрузку. Если дому более 30 лет, то электрическая мощность сети, которая в нем проведена, рассчитанная лишь на несколько лампочек, телевизор, холодильник и утюг. Если еще присоединить кондиционер, микроволновую печь или чайник – электропроводка нагреется, изоляция начнет плавиться и, как следствие, произойдет короткое замыкание и пожар.

Проблемы с электропроводкой могут возникать не только в старых домах, но и в новостройках. Сейчас считают, что переносить проводку в необычные места – очень модно. Впрочем, не всегда мастера руководствуются правилами пожарной безопасности, когда исполняют желания клиента.



Электропроводка в полу

Что стоит делать, чтобы избежать пожара

Проводку стоит проверять каждые два-три года. Стоит такая услуга недорого, но благодаря этому можно спасти жизнь. Каждые 20-30 лет стоит менять электропроводку. Если нет, то нужно хотя бы заменить старые выключатели в щитке на современные автоматы. Они более чувствительны к утечке тока и коротким замыканиям и сразу автоматически выключают электричество.

Электрика стоит вызвать в случае, если:

Увидели трещину в розетке;

Постоянно мигает лампочка;

Слишком сильно нагревается проводка.



Современный автомат