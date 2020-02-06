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      Пожар из-за неисправной электропроводки: как избежать трагедии – советы

      Інститут просвіти 32 Читати новину українською

      В 2019 году ежедневно вспыхивали 300 пожаров. Чаще всего, утверждают специалисты, причиной становится неисправная электропроводка. Как избежать трагедии, и что стоит знать о современной электросети – читайте далее.

      Одним из самых масштабных пожаров в 2019 году считают трагедию в Одесском колледже. Тогда погибли 16 человек, еще более 30 человек получили серьезные травмы и ожоги.

      Читайте также: Заперла дверь и сбежала: полиция выяснила страшные детали пожара в колледже Одессы

      Что известно о пожаре в Одесском колледже?Пожар произошел 4 декабря 2019 года около 10:00 на улице Троицкой в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Огонь вспыхнул на 3 этаже 6-этажного корпуса. Людей из здания эвакуировали, однако спасти удалось не всех. В результате пожара погибли 16 человек.

      Первой жертвой стала студентка колледжа, 17-летняя Ксения Бабенко. 7 декабря в больнице умер спасатель Сергей Шатохин, у него были тяжелые травмы. Количество пострадавших возросло до 30 человек, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.

      Почему случается возгорание

      Каждая проводка рассчитана на определенную нагрузку. Если дому более 30 лет, то электрическая мощность сети, которая в нем проведена, рассчитанная лишь на несколько лампочек, телевизор, холодильник и утюг. Если еще присоединить кондиционер, микроволновую печь или чайник – электропроводка нагреется, изоляция начнет плавиться и, как следствие, произойдет короткое замыкание и пожар.

      Проблемы с электропроводкой могут возникать не только в старых домах, но и в новостройках. Сейчас считают, что переносить проводку в необычные места – очень модно. Впрочем, не всегда мастера руководствуются правилами пожарной безопасности, когда исполняют желания клиента.

      проводка
      Электропроводка в полу

      Что стоит делать, чтобы избежать пожара

      Проводку стоит проверять каждые два-три года. Стоит такая услуга недорого, но благодаря этому можно спасти жизнь. Каждые 20-30 лет стоит менять электропроводку. Если нет, то нужно хотя бы заменить старые выключатели в щитке на современные автоматы. Они более чувствительны к утечке тока и коротким замыканиям и сразу автоматически выключают электричество.

      Электрика стоит вызвать в случае, если:

      • Увидели трещину в розетке;
      • Постоянно мигает лампочка;
      • Слишком сильно нагревается проводка.

      автомат
      Современный автомат

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      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Жертвы Пожар в Одессе на Троицкой Пожар Інститут просвіти
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