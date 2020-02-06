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      Пожежа через несправну електропроводку: як уникнути трагедії – поради

      Інститут просвіти 71 Читать новость на русском

      У 2019 році щодня спалахувало 300 пожеж. Найчастіше, стверджують фахівці, причиною стає несправна електропроводка. Як уникнути трагедії, та що варто знати про сучасну електромережу – читайте далі.

      Однією з наймасштабніших пожеж у 2019 році вважають трагедію в Одеському коледжі. Тоді загинуло 16 осіб, а ще понад 30 людей отримали серйозні травми та опіки.

      Читайте також: Замкнула двері і втекла: поліція з'ясувала страшні деталі пожежі в коледжі Одеси

      Що відомо про пожежу в Одеському коледжі? Пожежа сталася 4 грудня 2019 року близько 10:00 на вулиці Троїцькій у Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Вогонь спалахнув на 3 поверсі 6-поверхового корпусу. Людей із будівлі евакуювали, однак врятувати вдалося не всіх. Внаслідок пожежі загинули 16 осіб.

      Першою жертвою стала студентка коледжу 17-річна Ксенія Бабенко. 7 грудня у лікарні помер рятувальник Сергій Шатохін, у нього були важкі травми. Кількість постраждалих зросла до понад 30 осіб, серед них – 15 неповнолітніх студентів.

      Чому трапляється займання

      Кожна проводка розрахована на певне навантаження. Якщо будинку понад 30 років, то електрична потужність мережі, яка в ньому проведена, розрахована лише на декілька лампочок, телевізор, холодильник та праску. Якщо ще приєднати кондиціонер, мікрохвильову піч чи чайник – електропроводка нагріється, ізоляція почне плавитися і, як наслідок, відбудеться коротке замикання та пожежа.

      Проблеми з електропроводкою можуть виникати не лише у старих будинках, а й у новобудовах. Зараз вважають, що переносити проводку у незвичні місця – дуже модно. Втім, не завжди майстри керуються правилами пожежної безпеки, коли виконують бажання клієнта.

      проводка
      Електропроводка у підлозі

      Що варто робити, аби уникнути пожежі

      Проводку варто перевіряти кожні два – три роки. Коштує така послуга недорого, однак завдяки цьому можна врятувати життя. Кожні 20 – 30 років варто міняти електропроводку. Якщо ні, то потрібно хоча б замінити старі вимикачі у щитку на сучасні автомати. Вони більш чутливі до витоку струму та коротких замикань і одразу автоматично вимикають електрику.

      Електрика варто викликати у випадку, якщо:

      • Побачили тріщину у розетці;
      • Постійно блимає лампочка;
      • Надто сильно нагрівається проводка.

      автомат
      Сучасний автомат

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      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Жертви Інститут просвіти Пожежа Пожежа в Одесі на Троїцькій
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