Пожар на складах в Киеве: спасатели предупредили о новой угрозе

В Киеве на месте пожара на складских помещениях недалеко от станции метро "Лесная" продолжают работать спасатели. Они предупреждают об угрозе обвала строительных конструкций.

На утро 3 января на месте пожара остались лишь отдельные очаги тления, сообщили в Гослужбе по чрезвычайным ситуациям.

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24 канал писал, что в здании ООО "Адонис Проект" вспыхнул пожар на складе электроинструментов, пластика и картона. Огонь охватил почти 10 тысяч 500 квадратных метров, спасатели смогли локализовать пламя и только после 8 часов борьбы с огнем.

Спасатели отмечают, что площадь тления – около 2 тысяч квадратных метров. Сейчас на месте происшествия работают 97 человек и 27 единиц основной и специальной техники.

Информации о жертвах и пострадавших нет, причина возникновения возгорания устанавливается.

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