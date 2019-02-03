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      Пожежа на складах у Києві: рятувальники попередили про нову загрозу

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      Рятувальники попереджають про загрозу обвалу конструкцій через пожежу біля "Лісової":
      Рятувальники попереджають про загрозу обвалу конструкцій через пожежу біля "Лісової": / ДСНС

      У Києві на місці пожежі на складських приміщеннях неподалік від станції метро "Лісова" продовжують працювати рятувальники. Вони попереджають про загрозу обвалу будівельних конструкцій.

      На ранок 3 січня на місці пожежі залишилися лише окремі осередки тління, повідомили у Держлужбі з надзвичайних ситуацій.

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      24 канал писав, що у будівлі ТОВ "Адоніс Проект" спалахнула пожежа на складі електроінструментів, пластику та картону. Вогонь охопив майже 10 тисяч 500 квадратних метрів, рятувальники змогли локалізувати полум’я і аж після 8 годин боротьби з вогнем.

      Рятувальники зазначають, що площа тління – близько 2 тисяч квадратних метрів. Наразі на місці події працюють 97 осіб та 27 одиниць основної та спеціальної техніки.

      Інформації щодо жертв та постраждалих немає, причина виникнення займання встановлюється.

      Дивіться відео про пожежу на складах у Києві

       

      Теги: Новини України ДСНС Пожежа Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 Канал
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