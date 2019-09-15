00:53
15 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Секрет семейных ценностей Кадырова. Жириновский разоблачил Навального
      Вєсті Кремля
      20:55, 14 сентября
      Вести.UA. Жир: Баканова поймали с поличным. Аваков хочет в отставку
      Вєсті.UA
      19:23, 14 сентября
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, 13 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Пожар на свалке возле Ровно: детали, фото и видео

      26 Читати новину українською
      Пожар возле Ровно
      Пожар возле Ровно / ГСЧС

      Вспыхнула свалка вблизи Ровно вечером субботы, 14 сентября. Жители села Бармаки примерно в 19:30 сообщили работникам ГСЧС о пожаре. По состоянию на конец суток удалось уменьшить площадь, охваченную огнем.

      Пожарные говорят, что дым в направлении Ровно не идет. К счастью, жертв и пострадавших нет.

      Читайте также: Пожар в Гидропарке в Киеве потушен – фото и видео

      Однако возле очага пожара практически нечем дышать, поэтому работники ГСЧС работают в аппаратах защиты глаз и дыхания. Также пожарные жаловались, что на свалке – "большое количество горючих материалов" и "практически отсутствует водоснабжение".

      Смотрите фото и видео ГСЧС с места чрезвычайной ситуации:

       

       

      Примечательно, что на этой свалке уже был пожар – в июне 2019.

      Читайте также: Пожар на свалке мусора под Борисполем: детали, фото и видео

       

      blog_ava
      Пожар в Гидропарке в Киеве потушили: фото и видео
      14 сентября
      2503
      Теги: Чрезвычайное происшествие ГСЧС Ровно Пожар Новости Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 14 сентября: Зеленский ветировал Избирательный кодекс, выборы на Донбассе
      14 сентября , 22:07 Главные новости 14 сентября: Зеленский ветировал Избирательный кодекс, выборы на Донбассе
      389
      Морской круиз или профессиональная камера: что можно купить вместо нового iPhone 11 Pro Max
      14 сентября , 22:02 Морской круиз или профессиональная камера: что можно купить вместо нового iPhone 11 Pro Max
      897
      Пластик інфікує наc, – Daily Mail
      14 сентября , 22:00 Пластик інфікує наc, – Daily Mail
      Світові Медіа 907
      Кто создал украинское кино: имена, которыми нужно гордиться
      14 сентября , 21:37 Кто создал украинское кино: имена, которыми нужно гордиться
      Віра Стадник 693
      Письмо из Луганска: пока кто-то мечется в поисках лучшей жизни, другие уже стоят у руля
      14 сентября , 19:00 Письмо из Луганска: пока кто-то мечется в поисках лучшей жизни, другие уже стоят у руля
      Ольга Черненко 1585
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук