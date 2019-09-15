Пожар на свалке возле Ровно: детали, фото и видео

Вспыхнула свалка вблизи Ровно вечером субботы, 14 сентября. Жители села Бармаки примерно в 19:30 сообщили работникам ГСЧС о пожаре. По состоянию на конец суток удалось уменьшить площадь, охваченную огнем.

Пожарные говорят, что дым в направлении Ровно не идет. К счастью, жертв и пострадавших нет.

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Однако возле очага пожара практически нечем дышать, поэтому работники ГСЧС работают в аппаратах защиты глаз и дыхания. Также пожарные жаловались, что на свалке – "большое количество горючих материалов" и "практически отсутствует водоснабжение".

Смотрите фото и видео ГСЧС с места чрезвычайной ситуации:

Примечательно, что на этой свалке уже был пожар – в июне 2019.

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