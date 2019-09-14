Пожежа на сміттєзвалищі біля Рівного: деталі, фото та відео
Спалахнуло сміттєзвалище поблизу Рівного увечері суботи, 14 вересня. Мешканці села Бармаки приблизно о 19:30 повідомили надзвичайників про пожежу. Станом на кінець доби вдалося зменшити площу, охоплену вогнем.
Пожежники кажуть, що дим у напрямку Рівного не рухається. На щастя, жертв та постраждалих немає.
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Однак біля осередку пожежі практично немає чим дихати, тому надзвичайники працюють в апаратах захисту очей та дихання. Також пожежники скаржилися, що на звалищі – "велика кількість горючих матеріалів" і "практично відсутнє водопостачання".
Дивіться фото та відео ДСНС з місця надзвичайної ситуації:
Примітно, що на цьому сміттєзвалищі вже була пожежа – у червні 2019.
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