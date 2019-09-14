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      Пожежа на сміттєзвалищі біля Рівного: деталі, фото та відео

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      Пожежа біля Рівного
      Пожежа біля Рівного / ДСНС

      Спалахнуло сміттєзвалище поблизу Рівного увечері суботи, 14 вересня. Мешканці села Бармаки приблизно о 19:30 повідомили надзвичайників про пожежу. Станом на кінець доби вдалося зменшити площу, охоплену вогнем.

      Пожежники кажуть, що дим у напрямку Рівного не рухається. На щастя, жертв та постраждалих немає.

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      Однак біля осередку пожежі практично немає чим дихати, тому надзвичайники працюють в апаратах захисту очей та дихання. Також пожежники скаржилися, що на звалищі – "велика кількість горючих матеріалів" і "практично відсутнє водопостачання".

      Дивіться фото та відео ДСНС з місця надзвичайної ситуації:

       

       

      Примітно, що на цьому сміттєзвалищі вже була пожежа – у червні 2019.

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      blog_ava
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      Теги: Новини України Пожежа Рівне ДСНС Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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