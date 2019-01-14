Пожар в Киево-Печерской лавре полностью потушили

В понедельник вечером, 14 января, чрезвычайники полностью потушили пожар в одном из помещений на территории Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В 20 часов 07 минут пожар в двухэтажном здании по ул. Лаврская, 23 ликвидировано", – сообщили чрезвычайники.

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24 канал сообщал, что 14 января в одном из зданий на территории Киево-Печерской лавры возник пожар. Святыню затянуло густым черным дымом, который зафиксировали на фото и видео. Заметим, что горел не храм, а помещение на территории комплекса.

С огнем боролись почти полсотни спасателей с пожарной техникой.

Из-за пожара приостановили движение троллейбусов маршрута №38, которые курсировали в направлении Киево-Печерской лавры.

В 19:00 пожар удалось локализовать. В здании частично разрушены перекрытия между вторым этажом и чердаком. Жертв и пострадавших нет.