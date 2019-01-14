21:09
14 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Артиллерист Путин. Владирим Бессмертный
      Вєсті Кремля
      19:32, 12 января
      Вести.UA: Нужна ли Медведчуку пересадка мозга. Закон о сексе
      Вєсті.UA
      19:44, сегодня
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Пожар в Киево-Печерской лавре полностью потушили

      61 Читати новину українською
      Пожар в Киево-Печерской лавре ликвидировали
      Пожар в Киево-Печерской лавре ликвидировали / Фото из открытых источников

      В понедельник вечером, 14 января, чрезвычайники полностью потушили пожар в одном из помещений на территории Киево-Печерской лавры.

      Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

      "В 20 часов 07 минут пожар в двухэтажном здании по ул. Лаврская, 23 ликвидировано", – сообщили чрезвычайники.

      Читайте также: В России загорелся нефтеперерабатывающий завод: фото с места инцидента

      24 канал сообщал, что 14 января в одном из зданий на территории Киево-Печерской лавры возник пожар. Святыню затянуло густым черным дымом, который зафиксировали на фото и видео. Заметим, что горел не храм, а помещение на территории комплекса.

      С огнем боролись почти полсотни спасателей с пожарной техникой.

      Из-за пожара приостановили движение троллейбусов маршрута №38, которые курсировали в направлении Киево-Печерской лавры.

      В 19:00 пожар удалось локализовать. В здании частично разрушены перекрытия между вторым этажом и чердаком. Жертв и пострадавших нет.

       

      Теги: Религия Новости Украины Чрезвычайное происшествие Пожар Новости Киева ГСЧС
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Топ-8 самых грандиозных торговых центров мира
      сегодня , 20:33 Топ-8 самых грандиозных торговых центров мира
      Наталія Печерська 48
      Согласие на секс это: мифы о добровольном согласии в рисунках
      сегодня , 20:01 Согласие на секс это: мифы о добровольном согласии в рисунках
      Ірина Поліщук 230
      Оборотни в погонах: почему никто не наказан за ограбление ювелирного магазина
      сегодня , 19:00 Оборотни в погонах: почему никто не наказан за ограбление ювелирного магазина
      Юрій Бутусов 1648
      Компенсация за некачественное электроснабжение: как она будет действовать
      сегодня , 19:00 Компенсация за некачественное электроснабжение: как она будет действовать
      Яніна Ткачук 131
      Шокуюча історія пограбування правоохоронцями ювелірного салону "Графф": що відомо про справу
      сегодня , 18:30 Шокуюча історія пограбування правоохоронцями ювелірного салону "Графф": що відомо про справу
      Дмитро Гнап 142
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук