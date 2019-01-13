В России загорелся нефтеперерабатывающий завод: фото с места инцидента

13 января в российской Уфе произошел пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. Огонь впоследствии перекинулся на силовые кабели и технологическое оборудование. По предварительным данным, пострадавших нет.

Об этом информируют росСМИ.

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Так, известно, что инцидент случился на улице Ульяновых в Орджоникидзевском районе Уфы в 9:10 по местному времени.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение силовых кабелей под напряжением на площади 150 квадратных метров,

– сообщил представитель МЧС Башкирии.

На этом основании пожару присвоили сначала третий ранг сложности, который вскоре сменили на второй.

Пожар на НФЗ в Уфе

В целом к тушению пожара привлечено 76 человек и 24 единицы техники.

"Сейчас специалисты рассматривают одну причину возгорания – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов", – сообщили в МЧС России.



Пожарна НФЗ в Уфе

Напомним, поздно вечером 12 января на заводе по производству химикатов в Калуше произошел масштабный пожар, над городом поднялось огненное зарево. Возгорание локализовали, но по состоянию на утро 13 января еще есть небольшой очаг огня. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.