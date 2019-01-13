У Росії спалахнув нафтопереробний завод: фото з місця інциденту

13 січня у російській Уфі сталася пожежа на місцевому нафтопереробному заводі. Вогонь згодом перекинувся на силові кабелі і технологічне обладнання. За попередніми даними, постраждалих немає.

Про це інформують росЗМІ.

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Так, відомо, що інцидент трапився на вулиці Ульянових в Орджонікідзевському районі Уфи о 9:10 за місцевим часом.

На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу спостерігалося відкрите горіння силових кабелів під напругою на площі 150 квадратних метрів,

– повідомив представник МНС Башкирії.

На цій підставі пожежі присвоїли спочатку третій ранг складності, який незабаром змінили на другий.



Пожежа на НФЗ в Уфі

У цілому до гасіння пожежі залучили 76 осіб і 24 одиниці техніки.

"Зараз фахівці розглядають одну причину загорання – порушення вимог пожежної безпеки при експлуатації електронагрівальних приладів", – повідомили в МНС Росії.



Пожежа на НФЗ в Уфі

Нагадаємо, пізно ввечері 12 січня на заводі із виробництва хімікатів у Калуші трапилась масштабна пожежа, над містом піднялось вогняне зарево. Займання локалізували, але станом на ранок 13 січня ще є невеликий осередок вогню. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.