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      У Росії спалахнув нафтопереробний завод: фото з місця інциденту

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      Пожежа на нафтопереробному заводі в Уфі
      Пожежа на нафтопереробному заводі в Уфі / ФАН Масштабна пожежа на хімзаводі в Калуші: чи є загроза для жителів міста

      13 січня у російській Уфі сталася пожежа на місцевому нафтопереробному заводі. Вогонь згодом перекинувся на силові кабелі і технологічне обладнання. За попередніми даними, постраждалих немає.

      Про це інформують росЗМІ.

      Читайте також: Масштабна пожежа на хімзаводі в Калуші: чи є загроза для жителів міста

      Так, відомо, що інцидент трапився на вулиці Ульянових в Орджонікідзевському районі Уфи о 9:10 за місцевим часом.

      На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу спостерігалося відкрите горіння силових кабелів під напругою на площі 150 квадратних метрів,
      – повідомив представник МНС Башкирії.

      На цій підставі пожежі присвоїли спочатку третій ранг складності, який незабаром змінили на другий.

      пожежа Росія нафтопереробний завод
      Пожежа на НФЗ в Уфі

      У цілому до гасіння пожежі залучили 76 осіб і 24 одиниці техніки.

      "Зараз фахівці розглядають одну причину загорання – порушення вимог пожежної безпеки при експлуатації електронагрівальних приладів", – повідомили в МНС Росії.

      пожежа Росія завод нафтопереробний завод Уфа
      Пожежа на НФЗ в Уфі

      Нагадаємо, пізно ввечері 12 січня на заводі із виробництва хімікатів у Калуші трапилась масштабна пожежа, над містом піднялось вогняне зарево. Займання локалізували, але станом на ранок 13 січня ще є невеликий осередок вогню. На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

      Теги: Пожежа Новини Росії Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 Канал
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