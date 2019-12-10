Пожар в колледже Одессы: правительство финансово поддержит семьи погибших

Правительство выделит 4 миллиона гривен на ликвидацию последствий пожара в колледже Одессы / фото с Фейсбука Максима Куцого

Кабинет Министров Украины планирует выделить 4 миллиона гривен на ликвидацию последствий пожара в колледже Одессы и компенсацию семьям погибших. Вопрос об этом правительство рассмотрит на своем заседании в среду, 11 декабря.