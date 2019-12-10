Пожар в колледже Одессы: правительство финансово поддержит семьи погибших
Кабинет Министров Украины планирует выделить 4 миллиона гривен на ликвидацию последствий пожара в колледже Одессы и компенсацию семьям погибших. Вопрос об этом правительство рассмотрит на своем заседании в среду, 11 декабря.
После принятия решения деньги будут направлены ГСЧС и Одесской облгосадминистрации из резервного фонда госбюджета, сообщает Кабмин.
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Правительство поддержит пострадавших и их семьи. Вместе с тем расследование трагедии, определение ответственных – это вопрос наивысшего приоритета,
– подчеркнул премьер Алексей Гончарук.
Пожар в колледже на Троицкой в Одессе: главное
- Пожар произошел на улице Троицкой в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря около 10:00.
- Огонь вспыхнул на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров. Через длительное время огонь удалось локализовать, а затем полностью потушить.
- В результате пожара погибли 12 человек. Первой жертвой стала студентка колледжа 17-летняя Ксения Бабенко. 7 декабря в больнице скончался спасатель Сергей Шатохин из-за тяжелых травм.
- Количество пострадавших возросло до 30 человек, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.
- По факту пожара в колледже в Одессе полиция открыла уголовное производство. Это дело расследуют как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
- Полиция 10 декабря сообщила о подозрении директору одесского колледжа Любви Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия.
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