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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Пожар в колледже Одессы: правительство финансово поддержит семьи погибших

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      Правительство выделит 4 миллиона гривен на ликвидацию последствий пожара в колледже Одессы / фото с Фейсбука Максима Куцого

      Кабинет Министров Украины планирует выделить 4 миллиона гривен на ликвидацию последствий пожара в колледже Одессы и компенсацию семьям погибших. Вопрос об этом правительство рассмотрит на своем заседании в среду, 11 декабря.

      После принятия решения деньги будут направлены ГСЧС и Одесской облгосадминистрации из резервного фонда госбюджета, сообщает Кабмин.

      Важно! Пожар в Одессе на Троицкой: семьям погибших выплатят по 100 тысяч гривен

      Правительство поддержит пострадавших и их семьи. Вместе с тем расследование трагедии, определение ответственных – это вопрос наивысшего приоритета,
      – подчеркнул премьер Алексей Гончарук.

      Пожар в колледже на Троицкой в Одессе: главное

      • Пожар произошел на улице Троицкой в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря около 10:00.
      • Огонь вспыхнул на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров. Через длительное время огонь удалось локализовать, а затем полностью потушить.
      • В результате пожара погибли 12 человек. Первой жертвой стала студентка колледжа 17-летняя Ксения Бабенко. 7 декабря в больнице скончался спасатель Сергей Шатохин из-за тяжелых травм.
      • Количество пострадавших возросло до 30 человек, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.
      • По факту пожара в колледже в Одессе полиция открыла уголовное производство. Это дело расследуют как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
      • Полиция 10 декабря сообщила о подозрении директору одесского колледжа Любви Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Алексей Гончарук Новости Украины Кабинет Министров Украины Жертвы Пожар в Одессе на Троицкой
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