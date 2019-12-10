Пожежа в коледжі Одеси: уряд фінансово підтримає родини загиблих

Уряд виділить 4 мільйони гривень на ліквідацію наслідків пожежі в коледжі Одеси / фото з фейсбуку Максима Куцого

Кабінет Міністрів України планує виділити 4 мільйони гривень на ліквідацію наслідків пожежі в коледжі Одеси та компенсацію сім'ям загиблих. Питання про це уряд розгляне на своєму засіданні у середу, 11 грудня.