Пожежа в коледжі Одеси: уряд фінансово підтримає родини загиблих
Кабінет Міністрів України планує виділити 4 мільйони гривень на ліквідацію наслідків пожежі в коледжі Одеси та компенсацію сім'ям загиблих. Питання про це уряд розгляне на своєму засіданні у середу, 11 грудня.
Після схвалення рішення гроші будуть спрямовані ДСНС та Одеській облдержадміністрації з резервного фонду держбюджету, повідомляє Кабмін.
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Уряд підтримає постраждалих та їхні родини. Разом з тим розслідування трагедії, визначення відповідальних – це питання найвищого пріоритету,
– наголосив прем'єр Олексій Гончарук.
Пожежа в коледжі на Троїцькій в Одесі: головне
- Пожежа сталася на вулиці Троїцькій у Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня близько 10:00.
- Вогонь спалахнув на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів. Через тривалий час вогонь вдалося локалізувати, а потім повністю загасити.
- Внаслідок пожежі загинули 12 осіб. Першою жертвою стала студентка коледжу 17-річна Ксенія Бабенко. 7 грудня у лікарні помер рятувальник Сергій Шатохін через важкі травми.
- Кількість постраждалих зросла до понад 30 осіб, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
- За фактом пожежі у коледжі в Одесі поліція відкрила кримінальне провадження. Цю справу розслідують як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
- Поліція 10 грудня повідомила про підозру директорці одеського коледжу Любові Кочерзі. Її підозрюють у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.
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