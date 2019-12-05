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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Пожар в колледже в Одессе: Зеленский прокомментировал трагедию

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      Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Одессе / president.gov.ua

      Президент Владимир Зеленский поручил председателю Одесской ОГА Максиму Куцому и всей местной власти сделать все возможное для помощи пострадавшим и их семьям.

      Президент на своей фейсбук-странице отметил, что по состоянию на 6:00 в Одессе одна погибшая студентка, 14 пропавших без вести (среди них – 5 студентов), 27 человек в больницах.

      Важно: Пожар в Одессе на Троицкой: что произошло в колледже и вероятные причины

      В ужасном пожаре в Одессе мы уже потеряли 16-летнюю студентку Ксению Бабенко. Вся страна сочувствует ее родителям. Мы все надеемся, что из 14 пропавших без вести как можно больше найдутся здоровыми и невредимыми. Но не хочу никого обманывать – жертв может быть больше,
      – написал глава государства.

      Зеленский также отметил героическую борьбу пожарных и спасателей, семь из которых зейчас находятся в больницах.

      К теме: Список имен пострадавших в пожаре в колледже Одессы

      Пожар в Одессе на Троицкой: что известно

      Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул 4 декабря около 10:00 на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара – 4 тысячи квадратных метров. Огонь удалось локализовать. По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.

      Причиной пожара могли стать электрообогреватели, которые пришлось включить из-за отсутствия центрального отопления. Вероятно, возникло замыкание старой электропроводки.

      Погибла 17-летняя студентка, на месте до сих пор работают пожарные.

      Смотрите видео с пожара в Одесском колледже с высоты птичьего полета:

       

      Пожар в колледже Одессы: погибла 17-летняя студентка
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Пожар Пожар в колледже в Одессе
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