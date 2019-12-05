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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ
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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Пожежа в коледжі в Одесі: Зеленський прокоментував трагедію

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      Володимир Зеленський висловив співчуття через трагедію в Одесі / president.gov.ua

      Президент Володимир Зеленський доручив голові Одеської ОДА Максиму Куцому та всій місцевій владі зробити все можливе для допомоги постраждалим та їхнім родинам.

      Президент на своїй фейсбук-сторінці зазначив, що станом на 06:00 в Одесі одна загибла студентка, 14 зниклих безвісти (серед них – 5 студентів), 27 людей у лікарнях.

      Важливо: Пожежа в Одесі на Троїцькій: що сталось в коледжі та ймовірні причини

      У жахливій пожежі в Одесі ми вже втратили 16-річну студентку Ксенію Бабенко. Вся країна співчуває її батькам. Ми всі сподіваємося, що з 14 зниклих безвісти якомога більше знайдуться здоровими та неушкодженими. Але не хочу нікого обманювати – жертв може бути більше,
      – написав глава держави.

      Зеленський також відзначив героїчну боротьбу пожежників та рятувальників, семеро з яких зараз перебувають у лікарнях.

      До теми: Список імен постраждалих у пожежі в коледжі Одеси

      Пожежа в Одесі на Троїцькій: що відомо

      Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула 4 грудня близько 10:00 на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі – 4 тисячі квадратних метрів. Вогонь вдалося локалізувати. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.

      Причиною пожежі могли стати електрообігрівачі, які довелося ввімкнути через відсутність центрального опалення. Ймовірно, виникло замикання старої електропроводки.

      Загинула 17-річна студентка, на місці досі працюють пожежники.

      Дивіться відео з пожежі в Одеському коледжі з висоти пташиного польоту:

       

      Пожежа в коледжі Одеси: загинула 17-річна студентка
      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Пожежа в коледжі в Одесі Володимир Зеленський Пожежа
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