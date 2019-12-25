Пожар в Нотр-Даме: собор могут полностью не спасти

После разрушительного пожара собор Нотр-Дама все еще настолько хрупкий, что существует 50% вероятность невозможности сохранить полностью его конструкцию.

Настоятель собора Патрик Шове рассказал, что реставрационные работы после большого пожара, вероятно, не начнутся до 2021 года, пишет AP.

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Сегодня мы можем сказать, что есть вероятность в 50%, что собор будет сохранен. Также существует вероятность в 50% того, что строительный лес упадет на три свода, поскольку, как вы видите, здание все еще очень хрупкое,

– пояснил Шове.

Справка. Собор Парижской Богоматери как раз находился на реконструкции, когда в апреле 2019 года вспыхнул пожар. Из-за огня обрушилась крыша и шпиль. Пожар разрушил верхнюю часть шпиля храма, часы и значительную часть кровли, также сильно пострадали витражи.

Одним из самых сложных этапов работы является изъятие 50 тысяч элементов старого строительного леса, установленного в задней части здания.

Настоятель рассказал, после этого нужно оценить состояние собора, количество камней, которые необходимо удалить и заменить.

По его оценкам, потребуется еще 3 года, чтобы люди могли снова безопасно войти в собор, но полное восстановление займет больше времени.

Интересно! Президент Эммануэль Макрон хочет, чтобы собор был восстановлен к 2024 году, когда в Париже пройдет Олимпиада. Однако эксперты поставили под сомнение реалистичность этих сроков.

Что известно о Соборе Парижской Богоматери?Это одна из самых известных достопримечательностей Парижа. Его строили почти двести лет – с середины двенадцатого к середине четырнадцатого века.



К слову, в прошлом году во Франции начали масштабную кампанию по сбору средств для его сохранения, поскольку он серьезно начал разрушаться. Реставрационные работы здесь начали в начале апреля. Их стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

Смотрите видео: Пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари)