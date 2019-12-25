14:13
25 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин остановил владыку морей. Битва экстрасенсов в России
      Вєсті Кремля
      21:46, 24 декабря
      Вести.UA Танки для Украины от Вакарчука. "Тиктокер" Кличко
      Вєсті.UA
      20:09, 24 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

      Пожар в Нотр-Даме: собор могут полностью не спасти

      12 Читати новину українською
      Собор Парижской Богоматери могут полностью не спасти / Getty Images

      После разрушительного пожара собор Нотр-Дама все еще настолько хрупкий, что существует 50% вероятность невозможности сохранить полностью его конструкцию.

      Настоятель собора Патрик Шове рассказал, что реставрационные работы после большого пожара, вероятно, не начнутся до 2021 года, пишет AP.

      Читайте также: В Нотр-Даме отчитались об отсутствии пожертвований от миллиардеров

      Сегодня мы можем сказать, что есть вероятность в 50%, что собор будет сохранен. Также существует вероятность в 50% того, что строительный лес упадет на три свода, поскольку, как вы видите, здание все еще очень хрупкое,
      – пояснил Шове.

      Справка. Собор Парижской Богоматери как раз находился на реконструкции, когда в апреле 2019 года вспыхнул пожар. Из-за огня обрушилась крыша и шпиль. Пожар разрушил верхнюю часть шпиля храма, часы и значительную часть кровли, также сильно пострадали витражи.

      Одним из самых сложных этапов работы является изъятие 50 тысяч элементов старого строительного леса, установленного в задней части здания.

      Настоятель рассказал, после этого нужно оценить состояние собора, количество камней, которые необходимо удалить и заменить.

      По его оценкам, потребуется еще 3 года, чтобы люди могли снова безопасно войти в собор, но полное восстановление займет больше времени.

      Интересно! Президент Эммануэль Макрон хочет, чтобы собор был восстановлен к 2024 году, когда в Париже пройдет Олимпиада. Однако эксперты поставили под сомнение реалистичность этих сроков.

      Что известно о Соборе Парижской Богоматери?Это одна из самых известных достопримечательностей Парижа. Его строили почти двести лет – с середины двенадцатого к середине четырнадцатого века.

      К слову, в прошлом году во Франции начали масштабную кампанию по сбору средств для его сохранения, поскольку он серьезно начал разрушаться. Реставрационные работы здесь начали в начале апреля. Их стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

      Смотрите видео: Пожар в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари)

       

      Чем отличается католическое Рождество от православного: интересные факты
      сегодня
      30222
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Реконструкция Пожар Архитектура Пожар в Нотр-Даме Новости Франции
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Суверенитет в обмен на деньги, или Три кита российской "дружбы"
      Віталій Портников 323
      сегодня , 11:00 Лучшие музыкальные альбомы 2019 от мировых и украинских исполнителей
      Олена Булан 74
      24 декабря , 07:30 Зима, мороз и аллергия: как она проявляется на холод и как уберечься
      84
      сегодня , 10:00 Как изменения климата повлияли на здоровье человечества в 2019 году и сколько людей погибло
      Анастасія Кушпіт 113
      сегодня , 09:40 Перенесут ли Рождество Христово и когда его хотят праздновать в Украине
      Інна Жолобович 6653
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук