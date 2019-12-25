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      Пожежа в Нотр-Дамі: собор можуть повністю не врятувати

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      Cобор Паризької Богоматері можуть повністю не врятувати / Getty Images

      Після руйнівної пожежі собор Нотр-Даму все ще настільки крихкий, що існує 50% ймовірність неможливості зберегти повністю його конструкцію.

      Настоятель собору Патрік Шове розповів, що реставраційні роботи після великої пожежі, ймовірно, не почнуться до 2021 року, пише AP.

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      Сьогодні ми можемо сказати, що є ймовірність у 50%, що собор буде збережений. Також існує вірогідність у 50% того, що риштування впаде на три склепіння, оскільки, як ви бачите, будівля все ще дуже крихка,
      – пояснив Шове.

      Довідка. Собор Паризької Богоматері якраз перебував на реконструкції, коли у квітні 2019 року спалахнула пожежа. Через вогонь обвалився дах і шпиль. Пожежа зруйнувала верхню частину шпиля храму, годинник і значну частину покрівлі, також сильно постраждали вітражі.

      Одним з найскладніших етапів роботи є вилучення 50 тисяч елементів старого риштування, встановленого у задній частині будівлі.

      Настоятель розповів, після цього потрібно оцінити стан собору, кількість каменів, які необхідно видалити і замінити.

      За його оцінками, буде потрібно ще 3 роки, щоб люди могли знову безпечно увійти в собор, але повне відновлення займе більше часу.

      Цікаво! Президент Еммануель Макрон хоче, аби собор був відновлений до 2024 року, коли в Парижі пройде Олімпіада. Однак експерти поставили під сумнів реалістичність цих термінів.

      Що відомо про Собор Паризької Богоматері?Це одна з найбільш відомих визначних пам'яток Парижа. Його будували майже двісті років – з середини дванадцятого до середини чотирнадцятого століття.

      До слова, торік у Франції розпочали масштабну кампанію зі збору коштів задля його збереження, оскільки він серйозно почав руйнуватися. Реставраційні роботи тут розпочали на початку квітня. Їхня вартість оцінюється у 6 мільйонів євро.

      Дивіться відео: Пожежа у Соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі)

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини Франції Пожежа в Нотр-Дамі Архітектура Пожежа Реконструкція
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