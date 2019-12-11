Пожар в Одессе на Троицкой: директору колледжа избрали меру пресечения

Суд в Одессе избрал меру пресечения директору экономического колледжа Любови Кочерге. Она будет под круглосуточным домашним арестом, а также носить электронный браслет до 8 февраля 2020 года.

При избрании меры пресечения женщине стало плохо, в связи с чем в зал суда вызвали скорую.

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Директора колледжа обвиняют в служебной халатности. Ей грозит до 5 лет лишения свободы. Сама она работала в колледже с 1992 года, а директором стала в 2016 году.

Женщина сообщила, что в 2017 году после пожара в детском лагере "Виктория" обратилась к организациям, чтобы узнать стоимость современной автоматической системы сигнализации, поскольку в заведении была только механическая. Там, по ее словам, назвали сумму свыше 200 тысяч гривен.

Директор говорит, что она написала письмо в Минобразования, но там, по ее словам, обращение проигнорировали, ответ не пришел.

Также подозрение должны объявить и заведующей отделением, которая первой увидела и не сообщила о пожаре.

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