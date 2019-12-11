Пожар в Одессе на Троицкой: директору колледжа избрали меру пресечения
Суд в Одессе избрал меру пресечения директору экономического колледжа Любови Кочерге. Она будет под круглосуточным домашним арестом, а также носить электронный браслет до 8 февраля 2020 года.
При избрании меры пресечения женщине стало плохо, в связи с чем в зал суда вызвали скорую.
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Директора колледжа обвиняют в служебной халатности. Ей грозит до 5 лет лишения свободы. Сама она работала в колледже с 1992 года, а директором стала в 2016 году.
Женщина сообщила, что в 2017 году после пожара в детском лагере "Виктория" обратилась к организациям, чтобы узнать стоимость современной автоматической системы сигнализации, поскольку в заведении была только механическая. Там, по ее словам, назвали сумму свыше 200 тысяч гривен.
Директор говорит, что она написала письмо в Минобразования, но там, по ее словам, обращение проигнорировали, ответ не пришел.
Также подозрение должны объявить и заведующей отделением, которая первой увидела и не сообщила о пожаре.
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Пожар в колледже на Троицкой в Одессе: главное
- Пожар произошел на улице Троицкой в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря около 10:00.
- Огонь вспыхнул на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара составила 4000 квадратных метров. Через длительное время огонь удалось локализовать, а затем полностью потушить.
- В результате пожара погибли 12 человек. Первой жертвой стала студентка колледжа 17-летняя Ксения Бабенко. 7 декабря в больнице, в следствии тяжелых травм, скончался спасатель Сергей Шатохин.
- Количество пострадавших возросло до 30 человек, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.
- Спасатели продолжают искать под завалами сгоревшего колледжа ряд пропавших без вести людей.
- Что до причин пожара, то полиция рассматривает 3 версии: умышленный поджог, неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электрооборудования.
- Одесская ОГА выделит 3 миллиона гривен, а правительство – 4 миллиона гривен компенсации пострадавшим и семьям погибших во время пожара.