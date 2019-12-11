Пожежа в Одесі на Троїцькій: директорці коледжу обрали запобіжний захід
Суд в Одесі обрав запобіжний захід директорці економічного коледжу Любові Кочерзі. Вона буде під цілодобовим домашнім арештом, а також носитиме електронний браслет до 8 лютого 2020 року.
Під час обрання запобіжного заходу жінці стало зле, у зв'язку з чим до зали суду викликали швидку.
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Директорці коледжу закидають службову недбалість. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі. Сама вона працювала у коледжі з 1992 року, а директоркою стала у 2016 році.
Жінка повідомила, що у 2017 році після пожежі у дитячому таборі "Вікторія" звернулась до організацій, аби дізнатися вартість сучасної автоматичної системи сигналізації, оскільки в закладі була лише механічна. Там, за її словами, назвали суму в понад 200 тисяч гривень.
Директорка каже, що вона написала листа до Міносвіти, але там, за її словами, звернення проігнорували, жодної відповіді не прийшло.
Любов Кочерга у суді
Також підозру мають оголосити і завідуючій відділенням, яка першою побачила і не повідомила про пожежу.
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Пожежа в коледжі на Троїцькій в Одесі: головне
- Пожежа сталася на вулиці Троїцькій у Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня близько 10:00.
- Вогонь спалахнув на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів. Через тривалий час вогонь вдалося локалізувати, а потім повністю загасити.
- Внаслідок пожежі загинули 12 осіб. Першою жертвою стала студентка коледжу 17-річна Ксенія Бабенко. 7 грудня у лікарні помер рятувальник Сергій Шатохін через важкі травми.
- Кількість постраждалих зросла до понад 30 осіб, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
- Рятувальники продовжують шукати під завалами згорілого коледжу низку зниклих безвісти людей.
- Щодо причин пожежі, то поліція розглядає 3 версії: навмисний підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання.
- Одеська ОДА виділить 3 мільйони гривень, а уряд– 4 мільйони гривень компенсації постраждалим і сім'ям загиблих під час пожежі.