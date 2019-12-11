Пожежа в Одесі на Троїцькій: директорці коледжу обрали запобіжний захід

Суд в Одесі обрав запобіжний захід директорці економічного коледжу Любові Кочерзі. Вона буде під цілодобовим домашнім арештом, а також носитиме електронний браслет до 8 лютого 2020 року.

Під час обрання запобіжного заходу жінці стало зле, у зв'язку з чим до зали суду викликали швидку.

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Директорці коледжу закидають службову недбалість. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі. Сама вона працювала у коледжі з 1992 року, а директоркою стала у 2016 році.

Жінка повідомила, що у 2017 році після пожежі у дитячому таборі "Вікторія" звернулась до організацій, аби дізнатися вартість сучасної автоматичної системи сигналізації, оскільки в закладі була лише механічна. Там, за її словами, назвали суму в понад 200 тисяч гривень.

Директорка каже, що вона написала листа до Міносвіти, але там, за її словами, звернення проігнорували, жодної відповіді не прийшло.



Любов Кочерга у суді

Також підозру мають оголосити і завідуючій відділенням, яка першою побачила і не повідомила про пожежу.

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