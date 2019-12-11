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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Пожежа в Одесі на Троїцькій: директорці коледжу обрали запобіжний захід

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      Суд обрав запобіжний захід директорці коледжу, де сталася пожежа / 5.ua

      Суд в Одесі обрав запобіжний захід директорці економічного коледжу Любові Кочерзі. Вона буде під цілодобовим домашнім арештом, а також носитиме електронний браслет до 8 лютого 2020 року.

      Під час обрання запобіжного заходу жінці стало зле, у зв'язку з чим до зали суду викликали швидку.

      Важливо: Пожежа в Одесі на Троїцькій: що сталося та причини трагедії

      Директорці коледжу закидають службову недбалість. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі. Сама вона працювала у коледжі з 1992 року, а директоркою стала у 2016 році.

      Жінка повідомила, що у 2017 році після пожежі у дитячому таборі "Вікторія" звернулась до організацій, аби дізнатися вартість сучасної автоматичної системи сигналізації, оскільки в закладі була лише механічна. Там, за її словами, назвали суму в понад 200 тисяч гривень.

      Директорка каже, що вона написала листа до Міносвіти, але там, за її словами, звернення проігнорували, жодної відповіді не прийшло.


      Любов Кочерга у суді 

      Також підозру мають оголосити і завідуючій відділенням, яка першою побачила і не повідомила про пожежу.

      До теми: Замкнула двері і втекла: поліція з'ясувала страшні деталі пожежі в коледжі Одеси

      Пожежа в коледжі на Троїцькій в Одесі: головне

      • Пожежа сталася на вулиці Троїцькій у Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня близько 10:00.
      • Вогонь спалахнув на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів. Через тривалий час вогонь вдалося локалізувати, а потім повністю загасити.
      • Внаслідок пожежі загинули 12 осіб. Першою жертвою стала студентка коледжу 17-річна Ксенія Бабенко. 7 грудня у лікарні помер рятувальник Сергій Шатохін через важкі травми.
      • Кількість постраждалих зросла до понад 30 осіб, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
      • Рятувальники продовжують шукати під завалами згорілого коледжу низку зниклих безвісти людей.
      • Щодо причин пожежі, то поліція розглядає 3 версії: навмисний підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання.
      • Одеська ОДА виділить 3 мільйони гривень, а уряд– 4 мільйони гривень компенсації постраждалим і сім'ям загиблих під час пожежі.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Пожежа в Одесі на Троїцькій Пожежа Жертви
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