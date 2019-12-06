11:47
6 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 4 декабря
      Вєсті.UA
      22:50, 5 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Как спасатели разбирают завалы после пожара в колледже Одессы: фото, видео

      113 Читати новину українською
      Как спасатели разбирают завалы после пожара в Одессе на Троицкой / od.dsns.gov.ua

      Спасательно-поисковая операция в Одессе на Троицкой после смертельного пожара продолжается уже третьи сутки. Спасатели круглосуточно разбирают завалы здания и пытаются отыскать живых.

      В результате пожара погибла 17-летняя студентка, вечером 5 декабря спасатели нашли тело женщины. Пользователи соцсетей пишут, что погибшая – Бортюк Анна Леонидовна, преподаватель высшей математики и информатики. Однако в полиции пока не подтверждают информацию о погибшей.

      Обратите внимание: Пожар в Одессе на Троицкой: что случилось и причины трагедии

      Всего в больницах находятся 29 человек. Судьба 14 – до сих пор остается неизвестной.

      Список тех, кого до сих пор разыскивают в Одессе после пожара – ищите здесь.

      Список тех, кто пострадал – здесь.

      По словам родственников, некоторые пропавшие без вести звонили во время пожара и прощались.

      одеса троїцька пожежа рятувальники дснс
      Спасатели продолжают поиски / Фото: ГСЧС

      пожежа коледж троїцька одеса рятувальники дснс
      Спасательно-поисковые работы уже ведутся 3 день / Фото: ГСЧС

      Сейчас на месте происшествия продолжают работать 247 спасателей. Кроме того, ГСЧС привлекла 47 единиц техники и 3 поисковые собаки.

      рятувальники одеса троїцька пожежа коледж
      Сколько еще продлится операция – неизвестно / Фото: ГСЧС

      пожежа одеси рятувальники дснс троїцька коледж

      Пожар в Одессе на Троицкой произошло 4 декабря / Фото: "Думская"

      Подразделения ГСЧС уже спасли 40 человек. Всего с начала разборки завала вывезено 60 метров кубических строительных конструкций.

      пожежа в одесі рятувальники дснс троїцька коледж
      Спасатели помогли уже 40 людям / Фото: "Думская"

      С подвальных помещений колледжа откачали 80 метров кубических воды.

      пожежа троїцька одеса коледж рятувальники дснс
      Подразделения ГСЧС работают в колледже после пожара / Фото: ГСЧС

      Как спасатели тушили пожар в Одессе на Троицкой: видео

      Как спасатели разбирают завалы после пожара в колледже Одессы: смотрите видео

      Кстати: Что случилось со спасателями после пожара в Одессе: в каком они состоянии

      Пожар в Одессе на Троицкой: что случилось

      Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул 4 декабря около 10:00 на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара – 4 тысячи квадратных метров. Огонь удалось локализовать. По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.

      Правоохранители рассматривают 2 вероятные причины пожара: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования.

      Смотрите видео с пожара в Одесском колледже с высоты птичьего полета:

       

      Когда День святого Николая в Украине: дата праздника
      сегодня
      3651
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Пожар Чрезвычайное происшествие Новости Одессы Пожар в Одессе на Троицкой Жертвы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 11:07 Цифры дня: сколько денег потратили украинцы в Черную пятницу
      Ірина Полицька 33
      сегодня , 10:10 Зеленский и другие политики поздравили военных с Днем ВСУ
      Ірина Кошанська 65
      сегодня , 08:40 Пожар в Одессе: какой урок нужно извлечь из этой трагедии
      Блог Соцмережі 497
      сегодня , 08:10 День Збройних сил України: коротко про найголовнішу гордість нашої армії
      Євгенія Мазур 3741
      сегодня , 07:15 Инвестиция в безопасность? Зачем Рада приняла новое постановление насчет курса Украины в НАТО
      Світлана Попова 373
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук