Как спасатели разбирают завалы после пожара в колледже Одессы: фото, видео

Спасательно-поисковая операция в Одессе на Троицкой после смертельного пожара продолжается уже третьи сутки. Спасатели круглосуточно разбирают завалы здания и пытаются отыскать живых.

В результате пожара погибла 17-летняя студентка, вечером 5 декабря спасатели нашли тело женщины. Пользователи соцсетей пишут, что погибшая – Бортюк Анна Леонидовна, преподаватель высшей математики и информатики. Однако в полиции пока не подтверждают информацию о погибшей.

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Всего в больницах находятся 29 человек. Судьба 14 – до сих пор остается неизвестной.

Список тех, кого до сих пор разыскивают в Одессе после пожара – ищите здесь.



Список тех, кто пострадал – здесь.

По словам родственников, некоторые пропавшие без вести звонили во время пожара и прощались.



Спасатели продолжают поиски / Фото: ГСЧС



Спасательно-поисковые работы уже ведутся 3 день / Фото: ГСЧС

Сейчас на месте происшествия продолжают работать 247 спасателей. Кроме того, ГСЧС привлекла 47 единиц техники и 3 поисковые собаки.



Сколько еще продлится операция – неизвестно / Фото: ГСЧС

Пожар в Одессе на Троицкой произошло 4 декабря / Фото: "Думская"

Подразделения ГСЧС уже спасли 40 человек. Всего с начала разборки завала вывезено 60 метров кубических строительных конструкций.



Спасатели помогли уже 40 людям / Фото: "Думская"

С подвальных помещений колледжа откачали 80 метров кубических воды.



Подразделения ГСЧС работают в колледже после пожара / Фото: ГСЧС

Как спасатели тушили пожар в Одессе на Троицкой: видео

Как спасатели разбирают завалы после пожара в колледже Одессы: смотрите видео

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Пожар в Одессе на Троицкой: что случилось

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул 4 декабря около 10:00 на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара – 4 тысячи квадратных метров. Огонь удалось локализовать. По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.

Правоохранители рассматривают 2 вероятные причины пожара: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования.

Смотрите видео с пожара в Одесском колледже с высоты птичьего полета: