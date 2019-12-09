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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      В сгоревшем колледже Одессы не было пожарной сигнализации, – глава ГСЧС

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      В одесском колледже, где произошел пожар, не было пожарной сигнализации / dumskaya.net

      В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где произошел крупный пожар и погибли 12 человек, не было пожарной сигнализации.

      Об этом сообщил руководитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на брифинге в Одессе. Туда он приехал вместе с премьером Алексеем Гончаруком, чтобы разобраться с причинами трагического пожара в колледже на Троицкой.

      Главное: Пожар в Одессе на Троицкой: что произошло и причины трагедии

      После совещания выяснилось, что в колледже вообще не было пожарной сигнализации,
      – сообщил Чечеткин.

      Относительно технического обеспечения одесских пожарных, у них есть три 30-метровые лестницы и один 50-метровый подъемник. В то же время глава ГСЧС признал, что в Украине действительно есть проблема с пожарными лестницами, ведь их у нас просто не производят.

      Одесские спасатели также сетовали, что не имеют надувных батутов (кубов жизни), на которые могут выпрыгивать люди из горящих домов. Чечеткин комментируя такие заявления сказал, что в Украине есть всего пять таких батутов в других областях. Однако, анализ опыта европейских стран показал, что их эффективность как средств спасения жизни не высокая.

      Что говорят одесские спасатели о смертельном пожаре?
      Пострадавшие во время ликвидации огня в одесском колледже спасатели не понимают, как такой масштабный пожар мог произойти в центре города среди белого дня. Когда они приехали на место происшествия – верхние этажи колледжа уже были охвачены пламенем. Впоследствии во время пожара в здании обвалились лестницы, поэтому некоторые из ГСЧСников оказались под завалами и получили травмы.

      По словам спасателей, у них есть снаряжение и экипировка согласно инструкции. У каждого пожарника есть два комплекта формы, которые состоят из самого костюма, подкасника, каски, берцев и пары перчаток.

      Что известно о пожаре в колледже на Троицкой в Одессе

      • Пожар произошел на улице Троицкой в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря около 10:00.
      • Огонь вспыхнул на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса. Людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров. Через длительное время огонь удалось локализовать, а затем полностью потушить.
      • В результате пожара погибли 12 человек. Первой жертвой стала студентка колледжа 17-летняя Ксения Бабенко. Она выпрыгнула из горящего колледжа и сбила спасателя, который лез по пожарной лестнице на верхние этажи колледжа. Спасатель Сергей Шатохин скончался в больнице 7 декабря из-за тяжелых травм.
      • Количество пострадавших составляет более 30 человек, среди них – 15 несовершеннолетних студентов.
      • По факту пожара в колледжи в Одессе полиция открыла уголовное производство. Это дело расследуют как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.
      • Полиция рассматривает 2 причины пожара: умышленный поджог и аварийная работа электрооборудования. В частности, пожар мог вспыхнуть из-за электрообогревателей, которые включили из-за отсутствия центрального отопления. Также в ГСЧС выразили версию, что пожар мог возникнуть из-за неисправного удлинителя.
      • Из-за гибели людей в пожаре президент Владимир Зеленский объявил 8 декабря Днем национального траура в Украине.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Жертвы Пожар Пожар в Одессе на Троицкой ГСЧС
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