В сгоревшем колледже Одессы не было пожарной сигнализации, – глава ГСЧС

В Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где произошел крупный пожар и погибли 12 человек, не было пожарной сигнализации.

Об этом сообщил руководитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин на брифинге в Одессе. Туда он приехал вместе с премьером Алексеем Гончаруком, чтобы разобраться с причинами трагического пожара в колледже на Троицкой.

Главное: Пожар в Одессе на Троицкой: что произошло и причины трагедии

После совещания выяснилось, что в колледже вообще не было пожарной сигнализации,

– сообщил Чечеткин.

Относительно технического обеспечения одесских пожарных, у них есть три 30-метровые лестницы и один 50-метровый подъемник. В то же время глава ГСЧС признал, что в Украине действительно есть проблема с пожарными лестницами, ведь их у нас просто не производят.

Одесские спасатели также сетовали, что не имеют надувных батутов (кубов жизни), на которые могут выпрыгивать люди из горящих домов. Чечеткин комментируя такие заявления сказал, что в Украине есть всего пять таких батутов в других областях. Однако, анализ опыта европейских стран показал, что их эффективность как средств спасения жизни не высокая.

Что говорят одесские спасатели о смертельном пожаре?

Пострадавшие во время ликвидации огня в одесском колледже спасатели не понимают, как такой масштабный пожар мог произойти в центре города среди белого дня. Когда они приехали на место происшествия – верхние этажи колледжа уже были охвачены пламенем. Впоследствии во время пожара в здании обвалились лестницы, поэтому некоторые из ГСЧСников оказались под завалами и получили травмы.



По словам спасателей, у них есть снаряжение и экипировка согласно инструкции. У каждого пожарника есть два комплекта формы, которые состоят из самого костюма, подкасника, каски, берцев и пары перчаток.

Что известно о пожаре в колледже на Троицкой в Одессе