У згорілому коледжі Одеси не було пожежної сигналізації, – глава ДСНС

В Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де сталася масштабна пожежа і загинули 12 людей, не було пожежної сигналізації.

Про це повідомив керівник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін на брифінгу в Одесі. Туди він приїхав разом з прем'єром Олексієм Гончаруком, аби розібратися з причинами трагічної пожежі в коледжі на Троїцькій.

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Після наради з'ясувалося, що в коледжі взагалі не було пожежної сигналізації,

– повідомив Чечоткін.

Щодо технічного забезпечення одеських пожежників, вони мають три 30-метрові сходи і один 50-метровий підйомник. Водночас, голова ДСНС визнав, що в Україні дійсно є проблема з пожежними драбинами, адже їх у нас просто не виробляють.

Одеські рятувальники також нарікали, що не мають надувних батутів (кубів життя), на які можуть вистрибувати люди з палаючих будинків. Чечоткін коментуючи такі заяви сказав, що в Україні є всього п'ять таких батутів в інших областях. Проте, аналіз досвіду європейських країн показав, що їх ефективність як засобів спасіння життя не висока.

Що кажуть одеські рятувальники про смертельну пожежу? Постраждалі під час ліквідації вогню в одеському коледжі рятувальники не розуміють, як така масштабна пожежа могла статися в центрі міста серед білого дня. Коли вони приїхали на місце події – верхні поверхи коледжу вже були охоплені полум'ям. Згодом під час пожежі у будівлі обвалились сходи, тож деякі з ДНСНівців опинилися під завалами і отримали травми.



За словами рятувальників, вони мають спорядження та екіпіровку згідно з інструкцією. У кожного пожежника є два комплекти форми, що складається з самого костюма, подканика, каски, берців і пари рукавичок.

Що відомо про пожежу в коледжі на Троїцькій в Одесі