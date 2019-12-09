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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      У згорілому коледжі Одеси не було пожежної сигналізації, – глава ДСНС

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      В одеському коледжі, де сталася пожежа, не було пожежної сигналізації / dumskaya.net

      В Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де сталася масштабна пожежа і загинули 12 людей, не було пожежної сигналізації.

      Про це повідомив керівник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін на брифінгу в Одесі. Туди він приїхав разом з прем'єром Олексієм Гончаруком, аби розібратися з причинами трагічної пожежі в коледжі на Троїцькій.

      Головне: Пожежа в Одесі на Троїцькій: що сталося та причини трагедії

      Після наради з'ясувалося, що в коледжі взагалі не було пожежної сигналізації,
      – повідомив Чечоткін.

      Щодо технічного забезпечення одеських пожежників, вони мають три 30-метрові сходи і один 50-метровий підйомник. Водночас, голова ДСНС визнав, що в Україні дійсно є проблема з пожежними драбинами, адже їх у нас просто не виробляють. 

      Одеські рятувальники також нарікали, що не мають надувних батутів (кубів життя), на які можуть вистрибувати люди з палаючих будинків. Чечоткін коментуючи такі заяви сказав, що в Україні є всього п'ять таких батутів в інших областях. Проте, аналіз досвіду європейських країн показав, що їх ефективність як засобів спасіння життя не висока.

      Що кажуть одеські рятувальники про смертельну пожежу? Постраждалі під час ліквідації вогню в одеському коледжі рятувальники не розуміють, як така масштабна пожежа могла статися в центрі міста серед білого дня. Коли вони приїхали на місце події – верхні поверхи коледжу вже були охоплені полум'ям. Згодом під час пожежі у будівлі обвалились сходи, тож деякі з ДНСНівців опинилися під завалами і отримали травми.

      За словами рятувальників, вони мають спорядження та екіпіровку згідно з інструкцією. У кожного пожежника є два комплекти форми, що складається з самого костюма, подканика, каски, берців і пари рукавичок. 

      Що відомо про пожежу в коледжі на Троїцькій в Одесі

      • Пожежа сталася на вулиці Троїцькій у Коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня близько 10:00.
      • Вогонь спалахнув на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів. Через тривалий час вогонь вдалося локалізувати, а потім повністю загасити.
      • Внаслідок пожежі загинули 12 осіб. Першою жертвою стала студентка коледжу 17-річна Ксенія Бабенко. Вона вистрибнула з палаючого коледжу і збила рятувальника, що ліз пожежною драбиною на верхні поверхи коледжу. Рятувальник Сергій Шатохін помер у лікарні 7 грудня через важкі травми.
      • Кількість постраждалих становить понад 30 осіб, серед них – 15 неповнолітніх студентів.
      • За фактом пожежі у коледжі в Одесі поліція відкрила кримінальне провадження. Цю справу розслідують як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
      • Поліція розглядає 2 причини займання: навмисний підпал та аварійна робота електрообладнання. Зокрема, пожежа могла спалахнути через електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність центрального опалення. Також у ДСНС висловили версію, що пожежа могла виникнути через несправний подовжувач.
      • Через загибель людей у пожежі президент Володимир Зеленський оголосив 8 грудня – Днем національної жалоби в Україні.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Жертви Пожежа в Одесі на Троїцькій Пожежа ДСНС
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