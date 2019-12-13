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      Пожар в одесском колледже: правоохранители проводят обыски в облуправлении ГСЧС

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      Известно, что работники полиции начали обыски в областном управлении ГСЧС по делу о пожаре в одесском институте. В частности изымают материалы проверок пожарной безопасности с 2014 года.

      12 декабря спасатели завершили поисковую операцию. Всего в результате пожара пострадали 47 человек, из них 16 – погибли.

      Важно! Пожар в Одессе на Троицкой: спасательную операцию закончили, официально – 16 погибших

      Как пишет издание "Думская", просто сейчас в здании облуправления ГСЧС на Прохоровской продолжается обыск. К слову, правоохранители открыли еще одно уголовное дело из-за пожара в колледже. Оно касается халатности работников ГСЧС. Ведь они должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании.

      Фото спасательной операции / Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

      Что известно о пожаре на Троицкой:

      • 4 декабря произошел масштабный пожар в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Всего погибло 16 человек. Огонь охватил почти 4000 квадратных метров. Людей из здания эвакуировали. По словам очевидцев, спасаясь от пламени, некоторые студенты прыгали с пятого этажа на припаркованные автомобили.
      • Полиция 10 декабря сообщила о подозрении директору колледжа экономики и права Любви Кочерге. Ее подозревают в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия. Также подозрение должны объявить и заведующей отделением, которая первой увидела и не сообщила о пожаре.
      • 11 декабря суд отправил директора сгоревшего колледжа под круглосуточный домашний арест с обязательным ношением электронного браслета. Кроме того, суд отстранил Кочергу с должности.
      • Полиция рассматривает 3 версии причины пожара: умышленный поджог, неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электрооборудования. В частности, пожар мог вспыхнуть из-за электрообогреватели, которые включили из-за отсутствия центрального отопления.

      Смотрите видео 24 канала о погибших в пожаре

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Полиция Студенты Пожар в Одессе на Троицкой Пожар ГСЧС
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