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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Пожежа в одеському коледжі: правоохоронці проводять обшуки в облуправлінні ДСНС

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      У пожежі в коледжі Одеси загинули 16 осіб / Фото з фейсбуку Максима Куцого

      Відомо, що працівники поліції розпочали обшуки в обласному управлінні ДСНС у справі про пожежу в одеському коледжі. Зокрема вилучають матеріали перевірок пожежної безпеки з 2014 року.

      12 грудня рятувальники завершили пошукову операцію. Загалом внаслідок пожежі постраждали 47 людей, з них 16 – загинули.

      Важливо! Пожежа в Одесі на Троїцькій: рятувальну операцію закінчили, офіційно – 16 загиблих

      Як пише видання "Думская", просто зараз у будівлі облуправління ДСНС на Прохорівській триває обшук. До слова, правоохоронці відкрили ще одну кримінальну справу через пожежу у коледжі. Вона стосується халатності працівників ДСНС. Адже вони повинні були перевіряти дотримання правил пожежної безпеки у будівлі. 

      Фото рятувальної операції / Головне управління ДСНС України в Одеській області

      Що відомо про пожежу на Троїцькій:

      • 4 грудня сталася масштабна пожежа в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Загалом загинуло 16 людей. Вогонь охопив майже 4 тисячі метрів квадратних. Людей із будівлі евакуювали. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.
      • Поліція 10 грудня повідомила про підозру директорці коледжу економіки та права Любові Кочерзі. Її підозрюють у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки. Також підозру мають оголосити й завідуючій відділенням, яка першою побачила і не повідомила про пожежу.
      • 11 грудня суд відправив директорку згорілого коледжу під цілодобовий домашній арешт з обов'язковим носінням електронного браслета. Окрім того, суд усунув Кочергу з посади.
      • Поліція розглядає 3 версії причини пожежі: навмисний підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання. Зокрема, пожежа могла спалахнути через електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність центрального опалення.

      Дивіться відео 24 каналу про загиблих у пожежі

       

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      сьогодні
      6187
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Поліція ДСНС Пожежа Пожежа в Одесі на Троїцькій Студенти
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