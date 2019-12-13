Пожежа в одеському коледжі: правоохоронці проводять обшуки в облуправлінні ДСНС

Відомо, що працівники поліції розпочали обшуки в обласному управлінні ДСНС у справі про пожежу в одеському коледжі. Зокрема вилучають матеріали перевірок пожежної безпеки з 2014 року.

12 грудня рятувальники завершили пошукову операцію. Загалом внаслідок пожежі постраждали 47 людей, з них 16 – загинули. ​Важливо! Пожежа в Одесі на Троїцькій: рятувальну операцію закінчили, офіційно – 16 загиблих Як пише видання "Думская", просто зараз у будівлі облуправління ДСНС на Прохорівській триває обшук. До слова, правоохоронці відкрили ще одну кримінальну справу через пожежу у коледжі. Вона стосується халатності працівників ДСНС. Адже вони повинні були перевіряти дотримання правил пожежної безпеки у будівлі. Фото рятувальної операції / Головне управління ДСНС України в Одеській області Що відомо про пожежу на Троїцькій: 4 грудня сталася масштабна пожежа в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Загалом загинуло 16 людей. Вогонь охопив майже 4 тисячі метрів квадратних. Людей із будівлі евакуювали. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.

Поліція 10 грудня повідомила про підозру директорці коледжу економіки та права Любові Кочерзі. Її підозрюють у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки. Також підозру мають оголосити й завідуючій відділенням, яка першою побачила і не повідомила про пожежу.

11 грудня суд відправив директорку згорілого коледжу під цілодобовий домашній арешт з обов'язковим носінням електронного браслета. Окрім того, суд усунув Кочергу з посади.

Поліція розглядає 3 версії причини пожежі: навмисний підпал, необережне поводження з вогнем та аварійна робота електрообладнання. Зокрема, пожежа могла спалахнути через електрообігрівачі, які ввімкнули через відсутність центрального опалення. Дивіться відео 24 каналу про загиблих у пожежі