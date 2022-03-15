Из одного из домов пожарным удалось спасти семью с собакой. Животное зовут Берта.
На тему В Киеве оккупанты обстреляли еще две многоэтажки: 2 погибших – ужасные фото разрушений
Собаку и ее хозяев эвакуировали с пятого этажа. Владелец четырехлапой Берты пожелал президенту России Владимиру Путину смерти.
Спасенное животное: смотрите видео
Обстрел Киева
Россияне 15 марта в очередной раз нанесли удар по столице. Боеприпасы попали в 2 многоэтажных дома Святошинского района. Там уже нашли двоих погибших.
Кроме того, повредили 1 дом в Подольском районе. На местах работают спасатели и медики. Количество пострадавших уточняется.
Ночь в Киеве: смотрите видео