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      Пожарные обнаруживают новые очаги пожара в Чернобыльской зоне: детали

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      Пожар в Чернобыльской зоне / ГСЧС

      По состоянию на 5 апреля пожарные продолжают тушить пожар, который начался еще вчера в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции и на территории обязательного отселения возле Котовского лесничества. Пожарные потушили те очаги, которые были обнаружены 5 апреля. Впрочем во время утреннего облета работники обнаружили новые вспышки пожара, ликвидация которых сейчас происходит.

      Об этом в комментарии 24 каналу сообщила пресс-секретарь ГСЧС Украины в Киевской области Виктория Рубан.

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      Она рассказала, что утром провели ротацию работников. Пожар помогают тушить работники ГСЧС города Киева.

      На данный момент ситуация контролируется, но обнаруживаются новые и новые очаги, которые расположены рядом с зоной. Это, в частности, и Полесский район. Поэтому тушение продолжается,
      – отметила Виктория Рубан.

      Она также отметила, что в 20:00 будет осуществлен облет территории. Поэтому по результатам этого в пресс-службе ГСЧС впоследствии смогут предоставить уточняющую информацию.

      По ее словам, пока никто не может спрогнозировать, когда удастся полностью потушить пожар. Ведь проблематика заключается не в том, как погасить то, что уже есть, а в том, что обнаруживаются новые и новые очаги.

      Поэтому работники потушили в одном месте, выезжают тушить в другое. Площадь пожара – постоянная, но происходит в разных ячейках. Поэтому, почти невозможно сделать прогноз,
      – рассказала пресс-секретарь ГСЧС Украины в Киевской области.

      Виктория Рубан сообщила, что по состоянию на 4 апреля, площадь пожара была 20 гектаров. Однако уже сегодня она составляет 5 гектаров. Впрочем добавила, что после 20:00 будет предоставлена ​​новая информация.

      Что известно о пожаре в Чернобыльской зоне?4 апреля в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции и на территории обязательного отселения возле Котовского лесничества начался масштабная пожар.

      Исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов в фейсбуке написал, что ситуация сложная и пожарные продолжают бороться с огнем.

      В то же время радиационный фон там нормализовался. Спасатели заверили, что угрозы населенным пунктам нет.

      Смотрите видео: ликвидация лесного пожара в Чернобыльской зоне

       

      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Новости Киева ГСЧС Чернобыль Пожар
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