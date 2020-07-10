Лесной пожар, который приблизился к Северодонецку 7 июля, перекинулся на городской полигон твердых отходов. Пламя охватило значительную площадь, персонал полигона эвакуировали.

Мусор горит на значительной части полигона

На месте работают спасатели северодонецкого управления ГСЧС. Об этом сообщила пресс-служба Северодонецкого городского совета.

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В целом полигон обеспечен противопожарными средствами. Однако верховой лесной пожар был слишком мощным, и 7 июля персонал полигона был эвакуирован. А при возвращении рабочие увидели, что ТБО загорелись на значительной площади полигона,

– говорится в сообщении горсовета.

Сил местных спасателей недостаточно, чтобы ликвидировать пожар. Северодонецкий горсовет обратился за помощью к областной власти.

Ситуацию осложняет и то, что из-за пожара на полигоне город фактически остался без свалки, так как отходы свозить некуда.

Смотрите видео пожара на полигоне ТБО в Северодонецке: