Пожары на Луганщине: в Северодонецке горит городская свалка – видео
Лесной пожар, который приблизился к Северодонецку 7 июля, перекинулся на городской полигон твердых отходов. Пламя охватило значительную площадь, персонал полигона эвакуировали.
Мусор горит на значительной части полигона
На месте работают спасатели северодонецкого управления ГСЧС. Об этом сообщила пресс-служба Северодонецкого городского совета.
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В целом полигон обеспечен противопожарными средствами. Однако верховой лесной пожар был слишком мощным, и 7 июля персонал полигона был эвакуирован. А при возвращении рабочие увидели, что ТБО загорелись на значительной площади полигона,
– говорится в сообщении горсовета.
Сил местных спасателей недостаточно, чтобы ликвидировать пожар. Северодонецкий горсовет обратился за помощью к областной власти.
Ситуацию осложняет и то, что из-за пожара на полигоне город фактически остался без свалки, так как отходы свозить некуда.
Смотрите видео пожара на полигоне ТБО в Северодонецке:
Коротко о пожарах на Луганщине
- Предварительно в Луганской ОГА пожар классифицировали как чрезвычайную ситуацию регионального уровня природного характера с угрозой распространения и приобретения признаков чрезвычайной ситуации государственного уровня.
- Местных жителей пришлось эвакуировать. Огонь перекинулся на жилой сектор поселков Волчье и Смоляниново. Пламя вплотную подобралось и к самому областному центру – Северодонецку. Под угрозой оказались поселки Боброво, Капитаново, Муратово, Боровское.
- По состоянию на 10 июля сгорело более 5 тысяч гектаров леса. К тушению пожара привлекли более 1 200 спасателей и 200 единиц техники.
- Огонь привел к смерти пяти человек.
- К тушению пожара привлекли авиацию.