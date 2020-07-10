Лісова пожежа, що наблизилась до Сєвєродонецька 7 липня, перекинулась на міський полігон твердих відходів. Полум'я охопило значну площу, персонал полігону евакуювали.

Сміття горить на значній частині полігону

На місці працюють рятувальники сєвєродонецького управління ДСНС. Про це повідомила пресслужба Сєвєродонецької міської ради

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Загалом полігон забезпечений протипожежними засобами. Проте верхова лісова пожежа була занадто потужна і 7 липня персонал полігону був евакуйований. А при поверненні робітники побачили, що ТПВ зайнялись на значній площі полігону,

– мовиться у повідомленні міськради.

Сил місцевих рятувальників недостатньо, аби ліквідувати пожежу. Сєвєродонецька міськрада звернулась по допомогу до обласної влади.



Ситуацію ускладнює й те, що через пожежу на полігоні місто фактично залишилось без сміттєзвалища, адже відходи звозити нікуди.



Дивіться відео пожежі на полігоні ТПВ у Сєвєродонецьку:

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