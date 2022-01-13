Дело касается военных преступлений режима Башара Асада во время гражданского конфликта в Сирии.

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Полковника из Сирии приговорили к пожизненному

Бывшего полковника правительственных войск 58-летнего Анвара Р. обвинили в организации пыток и убийств представителей оппозиционных сил.

Решением суда города Кобленц его признали виновным в убийстве 27 человек в тюрьме Аль-Хатиб в Дамаске.

За свои преступления против человечности Анвар Р. получил пожизненное заключение.

К слову, судебное преследование экс-полковника происходило по принципу универсальной юрисдикции, который позволяет привлекать к ответственности за возможные военные преступления, совершенные иностранцами в других государствах. Суд в Кобленце стал первым в мире, который связал преступления против человечности с сирийским государством.

Преступления, к которым причастен Анвар Р.

Арестовали преступника в Германии в 2019 году после побега из Сирии.

По информации следствия, он причастен к по меньшей мере 4 тысячам эпизодов пыток и убийств в период с 2011 по 2012 год.

Экс-военного обвиняли, в частности, в надзоре за допросами, которые предусматривали "удары электрическим током, избиения кулаками и плетьми, сексуальное насилие и лишение сна".

Сам Анвара Р. все обвинения отрицал.

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