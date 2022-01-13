Дело касается военных преступлений режима Башара Асада во время гражданского конфликта в Сирии.
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Полковника из Сирии приговорили к пожизненному
Бывшего полковника правительственных войск 58-летнего Анвара Р. обвинили в организации пыток и убийств представителей оппозиционных сил.
Решением суда города Кобленц его признали виновным в убийстве 27 человек в тюрьме Аль-Хатиб в Дамаске.
За свои преступления против человечности Анвар Р. получил пожизненное заключение.
Преступления, к которым причастен Анвар Р.
- Арестовали преступника в Германии в 2019 году после побега из Сирии.
- По информации следствия, он причастен к по меньшей мере 4 тысячам эпизодов пыток и убийств в период с 2011 по 2012 год.
- Экс-военного обвиняли, в частности, в надзоре за допросами, которые предусматривали "удары электрическим током, избиения кулаками и плетьми, сексуальное насилие и лишение сна".
- Сам Анвара Р. все обвинения отрицал.
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