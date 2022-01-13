Справа стосується військових злочинів режиму Башара Асада під час громадянського конфлікту в Сирії.

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Полковника зі Сирії засудили до довічного

Колишнього полковника урядових військ 58-річного Анвара Р. обвинуватили в організації тортур та вбивств представників опозиційних сил. Рішенням суду міста Кобленц його визнали винним у вбивстві 27 людей у в'язниці Аль-Хатіб у Дамаску.

За свої злочини проти людяності Анвар Р. отримав довічне ув'язнення.

До слова, судове переслідування експолковника відбувалося за принципом універсальної юрисдикції, який дозволяє притягувати до відповідальності за можливі військові злочини, скоєні іноземцями в інших державах. Суд у Кобленці став першим у світі, який пов'язав злочини проти людяності з сирійською державою.

Злочини, до яких причетний Анвар Р.

Заарештували злочинця у Німеччині у 2019 році після втечі з Сирії.

За інформацією слідства, він причетних до щонайменше 4 тисяч епізодів тортур і вбивств у період з 2011 по 2012 рік.

Ексвійськовому закидали, зокрема, нагляд за допитами, які передбачали "удари електричним струмом, побиття кулаками та батогами, сексуальне насильство та позбавлення сну".

Сам Анвара Р. всі обвинувачення заперечував.

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