Справа стосується військових злочинів режиму Башара Асада під час громадянського конфлікту в Сирії.
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Полковника зі Сирії засудили до довічного
Колишнього полковника урядових військ 58-річного Анвара Р. обвинуватили в організації тортур та вбивств представників опозиційних сил. Рішенням суду міста Кобленц його визнали винним у вбивстві 27 людей у в'язниці Аль-Хатіб у Дамаску.
За свої злочини проти людяності Анвар Р. отримав довічне ув'язнення.
Злочини, до яких причетний Анвар Р.
- Заарештували злочинця у Німеччині у 2019 році після втечі з Сирії.
- За інформацією слідства, він причетних до щонайменше 4 тисяч епізодів тортур і вбивств у період з 2011 по 2012 рік.
- Ексвійськовому закидали, зокрема, нагляд за допитами, які передбачали "удари електричним струмом, побиття кулаками та батогами, сексуальне насильство та позбавлення сну".
- Сам Анвара Р. всі обвинувачення заперечував.
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