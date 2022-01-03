Ця водонапірна башта забезпечує водою місто з мільйонним населенням. Тепер місцеві жителі залишаються без необхідного ресурсу.

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Літаки Росії бомбили провінцію в Сирії

За інформацією очевидців та Сирійської обсерваторії з прав людини, російські літаки 2 січня скинули бомби на сам Ідліб та кількох навколишніх сіл.

Російські винищувач завдали майже 10 повітряних ударів

по околицях селища Аль-Шейх Юсуф у західній сільській місцевості Ідлібу,

по центральній в'язниці біля міста Ідліб,

по водонапірній башті, яка живить Ідліб і населені пункти навколо нього.

Від російських чи сирійських військ коментарів поки що не було. Водночас високопоставлений представник ООН підтвердив, що водна станція була "сильно пошкоджена" в результаті авіаудару. Він наголосив, що такі атаки погіршили гуманітарне становище мільйонів переміщених сирійців.

Ситуація в Ідлібі: що відомо

Джерело: "Радіо Свобода"

Більш ніж 3 мільйони мирних жителів живуть у провінції Ідліб, яку контролюють джихадисти та повстанці. Багато з них перемістили з інших частин Сирії за час громадянської війни в країні. Більшість населення залежить від гуманітарної допомоги ООН.

Росія підтримує сили президента Сирії Башара Асада, а Туреччина – деякі опозиційні угруповання. Навесні 2020 року країни домовилися про деескалацію. Однак напади повстанців і російські та сирійські бомбардування тривають, попри домовленості про припинення вогню.

Сирійські та російські літаки завдали смертельних повітряних ударів по школах, лікарнях, ринках та іншій інфраструктурі в провінції Ідліб.

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