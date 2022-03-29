Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире 24 канала.

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"Стартовые позиции украинской делегации были очень мощными. Те аргументы, которые она приводила на переговорах, думаю, обеспечили или обеспечат в будущем достижение тех целей, которые будут идти на пользу украинскому государству", – рассказал депутат.

"Красные линии" не перейдены

По словам Вениславского, вопросы территориальной целостности и государственного суверенитета не обсуждаются.

Это то, что вообще не может быть предметом каких-либо компромиссов и уступок,

– подчеркнул нардеп.

В то же время "демилитаризация" и "денацификация" вообще уже не предмет переговоров.

Вениславский добавил, что Украина фактически выходит на тот формат, который можно как-то "шлифовать", договариваться и получать определенный результат. Главное, что "красные линии" не перейдены.

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