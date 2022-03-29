Про це заявив член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський в ефірі 24 каналу.

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"Стартові позиції української делегації були дуже потужними. Ті аргументи, які вона наводила на перемовинах, думаю, забезпечили чи забезпечать у майбутньому досягнення тих цілей, які йтимуть на користь українській державі", – розповів депутат.

"Червоні лінії" не перейдено

За словами Веніславського, питання територіальної цілісності та державного суверенітету навіть не обговорюються.

Це те, що взагалі не може бути предметом будь-яких компромісів і поступок,

– наголосив нардеп.

Водночас "демілітаризація" та "денацифікація" взагалі вже не є предметом перемовин.

Веніславський додав, що Україна фактично виходить на той формат, який можна якимось чином "шліфувати", домовлятися й отримувати певний результат. Головне, що "червоні лінії" не перейдено.

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