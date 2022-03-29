Про це заявив політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 каналу. З боку України є пропозиція щодо міжнародних гарантій безпеки та певні компромісні варіанти, але ми ще не знаємо, як на це відреагує російська сторона.

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За словами Фесенка, першочергово треба дочекатися реакції Володимира Путіна. Тоді ми розумітимемо, як далі рухатиметься переговорний процес.

З погляду загальної рамки переговорів треба розуміти, що зараз лише початкова фаза, підкреслюю початкова фаза. Володимир Фесенко Політолог

Росія не готова до справжніх домовленостей

Як свідчить історія, на реальне підписання будь-яких мирних угод сторони йдуть за двох умов. Перша – одна зі сторін перемагає, тому інша змушена підписати угоду, прямо чи опосередковано, про капітуляцію.

Ми капітулювати не збираємося, а росіяни ще перебувають на нашій території, тому цей варіант виключений,

– наголосив політолог.

Друга умова – коли обидві сторони вже виснажені війною і розуміють, що її продовження матиме для них негативні наслідки, тому йдуть на реальні переговори.

"Поки що, мені здається, Росія не готова йти на реальні домовленості. Водночас й Україна не збирається капітулювати", – зазначив політолог.

Зверніть увагу! За даними Офісу Президента, увечері 29 березня відбудеться ще один раунд переговорів між Україною та Росією у Туреччині.

За словами Фесенка, зараз росіяни вже стали більш поступливими, не висувають Україні безумовних ультиматумів та готові обговорювати наші пропозиції. Усе через те, що українська армія та суспільство чинять дуже ефективний спротив, тож росіяни розуміють, що просто так перемогти їм не вдасться.

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