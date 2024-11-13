Об этом сообщается на фейсбуке "Украинской команды".

Кстати "Украинская команда" передала защитникам большие дроны и оборудование для них

"Позиции защитников уже засыпает снегом! "Украинская команда" делает срочный сбор "Тепло на фронт" на согревающие наборы. Как и в прошлом году, в наборе: грелки для тела, сухой душ и антибактериальная присыпка. Чтобы нашим было чисто, сухо, тепло!" – говорится в публикации "Украинской команды".

Стоимость одного согревающего набора – 100 гривен, сообщают волонтеры.

Донать 100 гривен, чтобы согреть одного воина. 3 тысячи гривен – согреешь целый взвод. Если забросишь 10 тысяч гривен – подаришь тепло для целой роты. Или донать, сколько пожелаешь! Согрей своих, чтобы враги пылали!

– призывают в "Украинской команде".

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