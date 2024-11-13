Про це повідомляється на фейсбуці "Української команди".

До речі "Українська команда" передала захисникам великі дрони та обладнання до них

"Позиції захисників вже засипає снігом! "Українська команда" робить терміновий збір "Тепло на фронт" на зігрівальні набори. Як і минулого року, у наборі: грілки для тіла, сухий душ і антибактеріальна присипка. Щоб нашим було чисто, сухо, тепло!" – йдеться у публікації "Української команди".

Вартість одного зігрівального набору – 100 гривень, повідомляють волонтери.

Донать 100 гривень, щоб зігріти одного воїна. 3 тисячі гривень — зігрієш цілий взвод. Якщо закинеш 10 тисяч гривень – подаруєш тепло для цілої роти. Або донать, скільки забажаєш! Зігрій своїх, щоб вороги палали!

– закликають в "Українській команді".

Долучитися до збору "Тепло на фронт":

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