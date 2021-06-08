Ведь это государство – основной игрок. Такое мнение в эфире сообщил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Интересно Украина для США – стратегический элемент в политике сдерживания России, – Огрызко

В чем заключается дипломатический ход Байдена

По его словам, Байден "внешне включу заднюю передачу", или не портить отношения с Ангелой Меркель или с ее преемником или преемницей.

Я думаю, что за этим стоит очень умный и красивый дипломатический ход,

– отметил Огрызко.

Он отметил, что в сентябре 2021 года в Германии после выборов к власти обязательно придет партия "Зеленых". Она в своей программе большими красными буквами написала: "Северный поток-2" – нет".

Огрызко: Байден выйдет красиво из игры

"Это означает, что в правительственной программе, к которой присоединят партию "Зеленых", этот пункт сохранится. Итак, я думаю, что в программе немецких "Зеленых" Байден очень красиво, элегантно и дипломатично поставит жирную точку на этом процессе", – сказал экс-глава МИД.

Он заметил, что Байден очень красиво выйдет из игры. В то же время он не испортит отношения ни с Меркель, ни с ее преемником или преемницей. "Я думаю, это тот самый случай, когда дипломатия сыграет хороший пример правильного применения", – добавил Огрызко.

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Кратко о позиции Байдена по "Северному потоку-2"