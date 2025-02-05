США может наложить на Китай санкции, от чего пострадает экономика страны, риск также существует по закупке дешевых энергоресурсов в России. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, отметив, что Пекин начал даже насмехаться над Москвой.

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Китай разочаровался в России

Руководитель Центра противодействия дезинформации объяснил, что, с одной стороны, Китай рассматривает войну как гибридное противостояние с Западом, с другой стороны, для него есть риски.

Например, американские санкции против Китая могут нанести удар по Пекину. Параллельно с этим США подняли тему Covid, звучат заявления, что вирус – это вина Китая. Это может привести к санкциям со стороны США и Европы против страны.

Экономика Китая может испытать достаточно неприятные удары. Возможно, Китаю выгоднее поспособствовать окончанию войны в Украине и пытаться быть с Вашингтоном против Москвы, чем наоборот,

– отметил Коваленко.

Китайские медиа всегда пытались освещать войну России против Украины нейтрально. Вроде бы они выступали за территориальную целостность нашего государства, но часто освещали реакции российских чиновников и не анализировали события.

Тем временем Китай прекратил принимать российские корабли в своих портах из-за угрозы санкций и осознает, что есть опасность по закупкам в стране-агрессоре энергоресурсов.

Что выгоднее: дешевые энергоресурсы России или высокий риск попадания под санкции США? Возможно, лучше не покупать,

– отметил руководитель Центра противодействия дезинформации.

Коваленко добавил, что Китай ранее также разочаровался в военной силе России, когда "сверхсовременный" российский "Кинжал" над Украиной сбила система Patriot. Более того, Пекин своеобразно с насмешкой реагирует на предложения России поделиться своими технологическими знаниями по разработке ПВО и РЛС.

Кстати, бывший министр энергетики России и оппозиционер Владимир Милов заметил, что Китай имеет некоторые рычаги влияния на Россию. Владимир Путин будет возмущен, если Пекин начнет диктовать ему условия по урегулированию войны.