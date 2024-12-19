В КНР не заинтересованы, чтобы война России против Украины продолжалась. Военный эксперт Сергей Грабский озвучил 24 Каналу мнение, что здесь есть одна причина.

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"Китай не заинтересован в том, чтобы война продолжалась и наращивалась. Существует так называемый "европейский коридор" поставки китайских товаров в Европу. Этот "европейский коридор" проходит через Брест. Когда-то часть товаров шла через Украину транзитом. Но основа была через Брест, оккупированную ими Беларусь", – сказал он.

Дело в том, что в случае развертывания конфликта, вовлечения в него Беларуси, Польши, стран Балтии этот транзитный между Китаем и Западной Европой фактически прекратит свое существование. Это очень невыгодно для Пекина.

Потому что ему надо будет перераспределять логистические потоки. Он хочет, чтобы эта война продолжалась или закончилась так, чтобы именно Китай понес наименьшие потери или вышел из этого победителем,

– предположил Грабский.

К слову, политолог Игорь Рейтерович предположил, что Китай хотел бы наладить связь с Дональдом Трампом и помочь в осуществлении давления на Кремль. По его словам, будущей администрации США нужно будет выполнить 2 условия. Прежде всего Пекин хочет, чтобы США сказали, что уважают, что КНР является влиятельной и призвали вместе надавить на Россию. Также Китай хотел бы, чтобы Трамп, как только официально займет пост президента США, сосредоточился на других странах, а с Пекином договорился об экономических взаимоотношениях.