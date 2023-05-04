Обычно китайцы всегда удерживались, показывая нейтральный статус конфликтов. Мол, они сами собой, у них своя политика, они не хотят никому ничего навязывать. Более того, в резолюции речь шла о санкциях, наказаниях военных преступников, выплате репараций и так далее. Об этом 24 Канала сказал израильский журналист Цви Зильбер.

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Положительные трансформации

На самом деле, очень показательно, что Китай за это проголосовал. По мнению журналиста, это также связано с неадекватным поведением Владимира Путина. Следует упомянуть, что во время визита Си Цзиньпина в Москву главы государств договорились, что со стороны России не будет никакой ядерной риторики. Уже через несколько дней Путин заявил, что разместит ядерное оружие в Беларуси.

"Я думаю, в Китае были разгневаны. К этому склоняются многие обозреватели", – заметил Зильбер.

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Кроме того, после разговора Си и Зеленского у украинского президента в очередной раз отметили, что Китай выступает за сохранение территориальной целостности в рамках международно признанных границ. Журналист акцентирует, что китайцы очень придирчивы в таких вопросах, и если бы они не хотели это озвучивать, они бы это опровергли. Поэтому у нас нет оснований подозревать, что они этого не говорили.

Мы видим, что Китай меняет свою позицию. Я думаю, что сегодня не может быть и речи не только о военной поддержке со стороны Китая, но и торговые отношения с Россией будут стремительно идти на убыль.

– утверждает журналист из Израиля.

Он убежден, что никакой "Силы Сибири 2" не будет, совместные проекты будут приостановлены, китайские компании начнут сворачивать свои поставки в России из-за опасений вторичных западных санкций. "С Китаем происходят очень благоприятные для Украины трансформации", – подытожил Цви Зильбер.

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