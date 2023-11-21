Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что вопрос возвращения Крыма – статусный вопрос мироустройства. Он также называет его "лакмусом" для Запада и "тестом" для Украины.

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Ящик Пандоры

Он также подчеркнул, что первоочередная цель Украины – деоккупировать всю территорию Украины в границах 1991 года и обезопаситься от повторения агрессии в будущем.

В то же время Данилов также отметил, что характер боевых действий на фронте меняется. Теперь чисто военных мер по достижению поставленных целей недостаточно. По словам секретаря СНБО, необходим комплексный подход, включающий взаимосогласованные мероприятия в военной, политической, экономической, финансовой, промышленной, технологической, дипломатической, социальной, гуманитарной сферах и т.п.

Украина осознает отличие целей Украины и отдельных западных партнеров по Крыму.

Крым – это ящик Пандоры в смысле незаконного присоединения чужой территории,

– подчеркнул Данилов.

По словам секретаря СНБО, Украина нуждается в возвращении статуса морского государства и развития в этом направлении. Речь идет о восстановлении свободного судоходства, расширении морских транспортных сообщений в интересах экономики и экспорта, в частности в контексте обеспечения международной продовольственной безопасности, развитии судостроения, формировании современных военного и торгового флота.

Нашему государству нужны гарантии безопасности

Кроме вопроса Крыма, Данилов также задел и вопросы усиленной военно-технической и финансово-экономической помощи со стороны западных партнеров. По его мнению, необходимо изменение подхода по оказанию помощи дозировано, ограничено и несвоевременно.

Украина нуждается в внешних гарантиях безопасности, наиболее эффективной, но не единственной и исключительной из которых является вступление в НАТО.

После войны Украина желает занять достойное место в новой архитектуре европейской и мировой безопасности. При этом она готова играть роль ответственного участника, контрибутора (а не потребителя), надежного партнера в рамках цивилизованного мира, основанного на правилах и демократических ценностях, – пояснил секретарь СНБО.

Очень важно четко двигаться к реализации Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского, считает Данилов.

Украина борется с коррупцией

По словам чиновника, критически важны прекращение политических споров, спекуляций вокруг выборов, единство элит.

К тому же украинские власти активизировали борьбу с коррупцией, работу по созданию благоприятного бизнес-климата, страхованию военных рисков. Именно поэтому даже несмотря на войну, Украина уже является предметом экономического и инвестиционного интереса со стороны компаний со всего мира.

Данилов затронул также вопрос устройства жизни в послевоенный период. Он подчеркнул, что приоритетными задачами являются восстановление инфраструктуры и экономики, преодоление гуманитарного и демографического кризиса, восстановление разрушенной войной окружающей среды, усиление возможностей государственных институтов, развитие политической нации и многое другое.

Движение в ЕС

Секретарь СНБО также отметил, что движение к членству в ЕС для нас невероятной поддержкой.

Однако в контексте членства в ЕС, у Украины есть более амбициозные цели быть не второстепенной аграрной страной, а стать восточно-европейским технологическим, промышленным и логистическим хабом,

– добавил Алексей Данилов.

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