Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що питання повернення Криму – статусне питання для світоустрою. Він також називає його "лакмусом" для Заходу та "тестом" для України.

Дивіться також Данілов заявив про можливість тотальної мобілізації у Росії: коли Путін піде на цей крок

Скринька Пандори

Він також підкреслив, що першочерговою ціллю України є – деокупувати всю територію України у кордонах 1991 року та убезпечитися від повторення агресії у майбутньому.

Водночас Данілов також відзначив, що характер бойових дій на фронті змінюється. Тепер суто військових заходів для досягнення поставлених цілей недостатньо. За словами секретаря РНБО, необхідний комплексний підхід, який включатиме взаємоузгоджені заходи у воєнній, політичній, економічній, фінансовій, промисловій, технологічній, дипломатичній, соціальній, гуманітарній сферах тощо.

Україна усвідомлює відмінність цілей України та окремих західних партнерів стосовно Криму.

Крим – це скринька Пандори в сенсі незаконного приєднання чужої території,

– наголосив Данілов.

За словами секретаря РНБО, Україна потребує повернення статусу морської держави та розвитку у цьому напрямку. Мовиться про відновлення вільного судноплавства, розширення морських транспортних сполучень в інтересах економіки та експорту, зокрема в контексті забезпечення міжнародної продовольчої безпеки, розвиток суднобудування, формування сучасних військового і торгового флоту.

Нашій державі потрібні гарантії безпеки

Крім питання Криму, Данілов також зачепив і питання посиленої військово-технічної та фінансово-економічної допомоги з боку західних партнерів. На його думку, необхідною є зміна підходу з надання допомоги дозовано, обмежено та невчасно.

Україна потребує зовнішніх гарантій безпеки, найефективнішою, але не єдиною і винятковою з яких є вступ в НАТО.

Після війни Україна бажає зайняти гідне їй місце у новій архітектурі європейської та світової безпеки. При цьому вона готова відігравати роль відповідального учасника, контрибутора (а не споживача), надійного партнера у рамках цивілізованого світу, заснованого на правилах і демократичних цінностях, – пояснив секретар РНБО.

Дуже важливим є чітко рухатись до реалізації Формули миру Президента України Володимира Зеленського, вважає Данілов.

Україна бореться з корупцією

За словами посадовця, критично важливими є припинення політичних суперечок, спекуляцій навколо виборів, єдність еліт.

До того ж українська влада активізувала боротьбу з корупцією, роботу зі створення сприятливого бізнес-клімату, страхування військових ризиків. Саме через це навіть попри війну, Україна вже є предметом економічного та інвестиційного інтересу з боку компаній з усього світу.

Данілов торкнувся також питання устрою життя у післявоєнний період. Він наголосив, що пріоритетними завданнями є відновлення інфраструктури та економіки, подолання гуманітарної і демографічної кризи, відновлення зруйнованого війною довкілля, посилення спроможностей державних інституцій, розбудова політичної нації і багато іншого.

Рух до ЄС

Секретар РНБО також зауважив, що рух до членства в ЄС для нас є неймовірною підтримкою.

Проте в контексті членства в ЄС, в України є більш амбітні цілі бути не другорядною аграрною країною, натомість стати східно-європейським технологічним, промисловим і логістичним хабом,

– додав Олексій Данілов.

Данілов пояснив, у чому небезпека телеграм-каналів