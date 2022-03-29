Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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Гарантии должны быть в форме договора, который должен быть подписан и ратифицирован всеми странами-гарантами. В случае любой агрессии против Украины в течение 3 дней должны проходить консультации, после этого страны-гаранты должны предоставить нам военную помощь вооруженными силами, вооружением, закрыть воздушное пространство,

– отметил Тимошенко.

Среди гарантов участники переговоров видят страны Совбеза ООН, это: Великобритания, Китай, Россия, США, Франция, Турция, Германия, Канада, Италия, Польша, Израиль.

"Если другие страны хотят присоединиться, мы дадим им такое право", – отметил Тимошенко.

По словам Тимошенко, временно гарантии не будут работать на территории оккупированного Крыма и ОРДЛО. Все страны-гаранты не будут возражать и помогать вступлению Украины в ЕС.

"Должны получить поддержку общества относительно предложенного решения", – добавил он.