Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

До теми США готові брати участь у реалізації гарантій з безпеки України, – Блінкен

Гарантії мають бути у формі договору, який має бути підписаний та ратифікований всіма країнами-гарантами. У разі будь-якої агресії проти України протягом 3 днів мають відбуватися консультації, після цього країни-гаранти мають надати нам військову допомогу збройними силами, озброєнням, закрити повітряний простір,

– зазначив Тимошенко.

Серед гарантів учасники перемовин бачать країни Радбезу ООН, це: Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль.

"Якщо інші країни хочуть приєднатися, ми дамо їм таке право", – зауважив Тимошенко.

За словами Тимошенка, тимчасово гарантії не будуть працювати на території окупованого Криму та ОРДЛО. Всі країни-гаранти не заперечуватимуть та допомагатимуть вступу України до ЄС.

"Маємо отримати підтримку суспільства щодо запропонованого рішення", – додав він.